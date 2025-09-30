Begin typing your search above and press return to search.
    ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി ഒരുമാസം കൈവശം വെച്ചിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ

    the gold plates from sabarimala was handheld by unnikrishnan potti for one month- new revelation
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: ശ​ബ​രി​മ​ല ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​ളി​ക​ൾ സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശാ​നാ​യി ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച ശേ​ഷം അ​ഴി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്​ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മെ​ന്ന്​​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ല്‍. ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി പാ​ളി​ക​ൾ കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി മു​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ആ​ർ.​ജി.​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക്ഷേ​ത്ര പ​രി​സ​ര​ത്തു​വെ​ച്ചു​മാ​ത്ര​മേ, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന നി​യ​മം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യാ​ണ്​ അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ കൈ​വ​ശം ഇ​വ കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു. താ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശ​ലി​ന്റെ വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും രാ​ധാ​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    താ​ൻ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ്​ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ന് സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന​തി​ന് ബോ​ർ​ഡ് അ​നു​വാ​ദം കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലെ ചെ​മ്പ് പാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ള​ക്കി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യു​ടെ കൈ​വ​ശം ഏ​ൽ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ചെ​മ്പ്​ പാ​ളി​ക​ളാ​ണ്​ അ​ന്ന്​​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ർ​ണം പൂ​ശാ​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലും ചെ​മ്പാ​ണെ​ന്ന്​ തെ​ളി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു- അ​ദ്ദേ​ഹം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. 2019 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ്​ ആ​ർ.​ജി രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ തി​രു​വാ​ഭ​ര​ണം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​ത്.

