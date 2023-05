മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഷിൻഡെ സർക്കാറിന്റെ ഭാവി ഇന്നറിയാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഏ​ക്​​നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ശി​വ​സേ​ന വി​മ​ത​രെ അ​യോ​ഗ്യ​രാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഹ​ര​ജി​യി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞേ​ക്കും. വി​ധി എ​ന്താ​കു​മെ​ന്ന ആ​കാം​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ ഭ​ര​ണ ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യും ശി​വ​സേ​ന വി​മ​ത​രും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യ ശി​വ​സേ​ന, എ​ൻ.​സി.​പി, കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​ഖ്യ​വും. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഷി​ൻ​ഡെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 പേ​രെ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​യോ​ഗ്യ​രാ​ക്കി​യാ​ൽ ഷി​ൻ​ഡെ സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ഴു​ക​യും പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യും. അ​ന്തി​മ​വി​ധി പ​റ​യാ​തെ വി​ശാ​ല ബെ​ഞ്ചി​ന്​ വി​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വി​മ​ത എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​ടെ ഭാ​വി തീ​രു​മാ​നം സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക്​ വി​ടു​ന്ന​ത്​ മ​റ്റൊ​രു സാ​ധ്യ​ത. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ണി​ലാ​ണ്​ ഏ​ക്​​നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശി​വ​സേ​ന​യി​ൽ വി​മ​ത നീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​തും ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വീ​ഴു​ന്ന​തും. Show Full Article

The future of the Shinde government in Maharashtra is known today