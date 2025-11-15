Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right​'ഉയരപ്പാത...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 9:21 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 9:21 PM IST

    ​'ഉയരപ്പാത ലോകനിലവാരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും'; അപകടത്തിന് പിന്നാലെ അറിയിപ്പുമായി നിതിൻ ഗഡ്​കരി

    text_fields
    bookmark_border
    ​ഉയരപ്പാത ലോകനിലവാരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും; അപകടത്തിന് പിന്നാലെ അറിയിപ്പുമായി നിതിൻ ഗഡ്​കരി
    cancel

    ആലപ്പുഴ: 12.75 കി.മീ. ദൂരത്തിലുള്ള അരൂർ-തുറവൂർ ആറുവരി ഉയരപ്പാത ലോകനിലവാരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന്​ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്​കരി. നിർമാണത്തിനിടെ കോൺക്രീറ്റ്​ ഗർഡർ തകർന്ന്​ പിക്​അപ്​ വാൻ ഡ്രൈവർ മരിച്ചതിന്​ പിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്​. സുരക്ഷ ഓഡിറ്റിനുവേണ്ടി നൈറ്റ്​സ്​ കമ്പനിയുമായി ​ദേശീയപാത അധികൃതർ കരാറിലേർപ്പെട്ടു.

    നിലവിലുള്ള നാലുവരിപ്പാതയുടെ വികസനവും ദേശീയപാത-66ൽ അരൂർ മുതൽ തുറവൂർ തെക്കുവരെയുള്ള ആറുവരി ഉയരപ്പാതയുടെ സുരക്ഷ​ ക്രമീകരണങ്ങളും വിലയിരുത്തും. ഭാരത്​ മാല പരിയോജന പദ്ധതിയിൽപെടുത്തിയാണ്​ പാതയുടെ നിർമാണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ഗർഡർ അപകടം: അടിയന്തര സുരക്ഷ ഓഡിറ്റിന് നിർദേശം നൽകി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി

    ആലപ്പുഴ: അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമാണത്തിനിടെ കോൺക്രീറ്റ്​ ഗർഡർ വീണ് ഡ്രൈവർ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അടിയന്തര സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിന് ഉത്തരവിട്ടു. അരൂർ-തുറവൂർ റീച്ചിലെ നിർമാണത്തിൽ വേണ്ടത്ര സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന പ്രാഥമികവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. ഇതിന്​ അടിയന്തരവും സമഗ്രവുമായ സുരക്ഷ ഓഡിറ്റിങ്​ നടത്താൻ റൈറ്റ്​സ്​ ലിമിറ്റഡ്​ എന്ന കമ്പനിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ റോഡ്​സ്​ കോൺഗ്രസ്​ (ഐ.ആർ.സി) മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർമാണ കമ്പനി പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്​ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കും. ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കരാർ കമ്പനിയെ നിർമാണച്ചുമതലയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കും.

    നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉയർന്ന സുരക്ഷ-ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ​യെന്ന സുപ്രധാന പരിശോധനക്കാണ്​ ഉത്തരവിട്ടത്​. പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പും സമഗ്രമായി അവലോകനം ചെയ്യും. ഓഡിറ്റ്​ റിപ്പോർട്ടിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റിടങ്ങളിലെ ദേശീയപാത നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക്​ സുരക്ഷപരിശോധന വ്യാപിപ്പിക്കും.

    വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ച എരമല്ലൂർ ജങ്​ഷനുസമീപം പിക്​അപ്​ വാനിന്​ മുകളിലേക്ക്​ കോൺക്രീറ്റ്​ ഗർഡർ വീണ്​ ഹരിപ്പാട്​ പള്ളിപ്പാട്​ സ്വദേശി സി.ആർ. രാജേഷാണ്​ (47) മരിച്ചത്​. ഇതിനുപിന്നാലെ ദേശീയപാത അതോറ്റിയുടെ വിദഗ്​ധസംഘം അപകടസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച്​ വിലയിരുത്തൽ നടത്തി. നിർമാണക്കമ്പനിയുടെ വീഴ്ചയാണ്​ അപകടംവരുത്തിവെച്ചതെന്നാണ്​ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ്​ അടിയന്തര സുരക്ഷ ഓഡിറ്റ്​ നടത്താൻ നിർദേശിച്ചത്​. വിദഗ്​ധസംഘത്തിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട്​ കേ​ന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗതമന്ത്രാലയത്തിന്​ കൈമാറും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Nitin GadkariflyoverKerala
    News Summary - 'The flyover will be completed to world standards'; Nitin Gadkari made an announcement after the accident
    Similar News
    Next Story
    X