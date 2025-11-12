Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 8:00 AM IST

    മെസ്സി ‘വരും’ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്, ഒരുപക്ഷെ റൊണാൾഡോയും

    എ.ഐ കാലത്തെ ആദ്യ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പ്രചാരണത്തിൽ എ.ഐ വിഡിയോകളുടെ കുത്തൊഴുക്കായിരിക്കും
    മെസ്സി ‘വരും’ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്, ഒരുപക്ഷെ റൊണാൾഡോയും
    എ.ഐ ചിത്രം

    കോ​ട്ട​യം: ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യെ​യും ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യെ​യും പോ​ലു​ള്ള വ​മ്പ​ൻ​താ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ലോ​ക​നേ​താ​ക്ക​ൾ വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വോ​ട്ട്​ ചോ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്നു! നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വ​ര​വ​ല്ല, നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന (എ.​ഐ) വി​ഡി​യോ​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഓ​ഡി​യോ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഈ ‘​സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി താ​ര​പ്ര​ചാ​ര​ക​ർ’ അ​ര​ങ്ങു​വാ​ഴു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്​ ഡീ​പ്​​ഫേ​ക്കി​ന്‍റെ കാ​ല​മ​ല്ലേ

    എ.​ഐ സാ​​​ങ്കേ​തി​ക​ത വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ത്. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​ത് പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ​യും രൂ​പ​വും ശ​ബ്ദ​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​നു​ക​രി​ച്ച് (വോ​യ്​​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ വി​ഡി​യോ ക്ലോ​ണി​ങ്) സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന ‘ഡീ​പ്ഫേ​ക്’ വി​ഡി​യോ​ക​ളാ​ണ്​​ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ നി​ർ​മാ​ണം: മു​മ്പ് വ​ലി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ​യും എ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും സ​ഹാ​യം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള വി​ഡി​യോ നി​ർ​മാ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഇ​പ്പോ​ൾ എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഐ.​ടി സെ​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കോ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​ർ​ക്കോ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ചെ​യ്യാ​നാ​കും. ഇ​ത് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ച്ചെ​ല​വ് ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ക്കും.

    മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ തി​രി​കെ​കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ൽ: സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ.​കെ. നാ​യ​നാ​രു​ടെ ഡീ​പ്​​ഫേ​ക്​ വി​ഡി​യോ പാ​ർ​ട്ടി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഡീ​പ്​​ഫേ​ക്കി​ന്​ പാ​ർ​ട്ടി എ​തി​ര​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ താ​ഴെ​ത്ത​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​രും ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​നു​ക​രി​ച്ചേ​ക്കും. മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ ജ​ന​കീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ പ​ല​രും വോ​ട്ട്​ ചോ​ദി​ച്ചെ​ത്തും. ഇ​ത് വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ വോ​ട്ടു​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​മാ​ണ്. എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​രു ദേ​ശീ​യ നേ​താ​വി​ന്‍റെ പ്ര​സം​ഗം​പോ​ലും, കൃ​ത്യ​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക മൊ​ഴി​വ​ഴ​ക്ക​ത്തോ​ടെ പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    ഉ​ള്ള​ട​ക്ക നി​ർ​മാ​ണം

    വോ​ട്ട് ചോ​ദി​ക്ക​ലി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നി​ല്ല എ.​ഐ​യു​ടെ പ​ങ്ക്. പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഴു​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും എ.​ഐ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ക്തി​യാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്. എ.​ഐ ഇ​മേ​ജ് ജ​ന​റേ​റ്റ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം ആ​ക​ർ​ഷ​ക പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഗ്രാ​ഫി​ക്സു​ക​ൾ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ർ​മി​ക്കാം. വി​ക​സ​ന​സ്വ​പ്​​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ത്രി​മാ​ന​മി​ക​വി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാം. ചാ​റ്റ്​ ജി.​പി.​ടി, ജെ​മി​നൈ പോ​ലു​ള്ള ബൃ​ഹ​ദ്​​ഭാ​ഷ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ത്തി​നും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഈ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ, ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ശ​ക​ല​നം​ചെ​യ്യാ​ൻ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ഇ​ത് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളേ​റെ

    എ.​ഐ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പ്ര​ക്രി​യ​ക്ക്​ വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഡീ​പ്ഫേ​ക്​ വി​ഡി​യോ​ക​ളും ശ​ബ്ദ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ ആ​യ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണ്. എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യി​ല്ല.

