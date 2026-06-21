Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightവേ​ണം, മ​ല​ബാ​ർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 8:53 AM IST

    വേ​ണം, മ​ല​ബാ​ർ പാ​ക്കേ​ജ്

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലു​ം മലബാറും കേരളത്തിലെ തെ​ക്ക​ൻ-​മ​ധ്യ ജി​ല്ല​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യ കേരളം സപ്തതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഈ അസമത്വത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സൂചികകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ചരിത്രപരമായ ഈ അസന്തുലിതത്വം പരിഹരിക്കാൻ മലബാറിന് ഒരു സ്​പെഷൽ പാക്കേജ് എന്ന ആവശ്യത്തെ വി.ഡി സതീശന്റെ കന്നി ബജറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
    വേ​ണം, മ​ല​ബാ​ർ പാ​ക്കേ​ജ്
    cancel

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്റെ ക​ന്നി​ബ​ജ​റ്റ് പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​മു​ഖ​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ളം വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്ഥ നേ​രി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തു​യു​ഗ കേ​ര​ള​ത്തെ ബ​ജ​റ്റ് വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ഉ​യ​ർ​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന സൂ​ചി​ക​ക​ളും താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യും സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന ‘കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ വി​ക​സ​നം’ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി ഒ​രു വ​ലി​യ വി​രോ​ധാ​ഭാ​സം കൂ​ടി ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു​ണ്ട്. വ​ട​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളും (മ​ല​ബാ​ർ) തെ​ക്ക​ൻ-​മ​ധ്യ ജി​ല്ല​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലു​മു​ള്ള ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ​ത്.

    പു​തി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​ന്ത​രം കു​റ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ബ​ജ​റ്റ് പ​ര​മാ​വ​ധി ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും, പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി​യും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ തു​ട​രു​ന്നു. മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ​യും തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​രം​ഭ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ണ് എ​ന്ന വ​സ്തു​ത പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നാ​വൂ. പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളു​ടെ​യും വ​ൻ​കി​ട ആ​രോ​ഗ്യ-​ശാ​സ്ത്ര ക്ല​സ്റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ധാ​ന ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​വാ​യി തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ളം മാ​റു​ന്നു. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്, വ​യ​നാ​ട് ട്രൈ​ബ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ലൈ​റ്റ് മെ​ട്രോ, ബേ​പ്പൂ​ർ തു​റ​മു​ഖ വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​ല​ബാ​റി​നെ ബ​ജ​റ്റ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും, സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന വ​ൻ​കി​ട ക്ല​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ അ​വി​ടെ താ​ര​ത​മ്യേ​ന കു​റ​വാ​ണ്. വ​ലി​യ മൂ​ല​ധ​ന നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​ബ​ജ​റ്റി​ലും മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​ദേ​ശം പി​ന്നി​ലാ​ണ്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ക​ലം കു​റ​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​ക്ഷ​ര​ത, ശി​ശു​മ​ര​ണ നി​ര​ക്ക്, ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​പു​രോ​ഗ​തി പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ‘വി​ക​സ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ’ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭൗ​തി​ക മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും ക​ടു​ത്ത വി​വേ​ച​ന​വും പി​ന്നാ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​യും നേ​രി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    വി​ക​സ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളും (ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം, ശി​ശു​മ​ര​ണ നി​ര​ക്ക്, സാ​ക്ഷ​ര​ത) നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും അ​ഥ​വാ ഇ​ൻ​പു​ട്ടു​ക​ളും (വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ) വേ​ർ​തി​രി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ വി​വേ​ച​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴം ബോ​ധ്യ​മാ​കൂ. വി​ക​സ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ കാ​ല​ക്ര​മേ​ണ കു​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും, ആ​രോ​ഗ്യ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഗ​താ​ഗ​ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ (Inputs) ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ൽ ഇ​ന്നും തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് പ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​റ്റും ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ല​ബാ​ർ പ്ര​ദേ​ശം ഈ ​ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ഈ ​വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ന​ൽ​കി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    മ​ല​ബാ​റി​ലെ വി​ക​സ​ന മു​ര​ടി​പ്പി​ന് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യു​ള്ള വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൻ​കീ​ഴി​ൽ ഒ​രി​ട​ത്തും ന​ട​പ്പി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കാ​ർ​ഷി​കോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ചൂ​ഷ​ണം എ​ന്ന ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്വ ല​ക്ഷ്യം ത​ന്നെ​യാ​ണ് മ​ല​ബാ​റി​ലും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും സം​സ്ഥാ​ന രൂ​പ​വ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ശേ​ഷം വി​ക​സ​ന, നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വേ​ച​ന​ത്തെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ മ​റ​പി​ടി​ച്ച് ന്യാ​യീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കു​മോ?

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ൻ​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളും മൂ​ല​ധ​ന നി​ക്ഷേ​പ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ, കോ​ട്ട​യം, ആ​ല​പ്പു​ഴ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ധ്യ-​തെ​ക്ക​ൻ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ്. പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ മൊ​ത്ത ജി​ല്ല ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം (GDDP), നി​തി ആ​യോ​ഗി​ന്റെ ബ​ഹു​ത​ല ദാ​രി​ദ്ര്യ സൂ​ചി​ക (MPI) എ​ന്നീ സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ൾ ഈ ​അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യെ വ്യ​ക്ത​മാ​യി വ​ര​ച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്നു. മൂ​ല​ധ​ന നി​ക്ഷേ​പം തെ​ക്ക​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച​തി​നാ​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യും വി​സ്തൃ​തി​യു​മു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റം, വ​യ​നാ​ട്, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ല​ബാ​ർ ജി​ല്ല​ക​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പി​ന്നി​ലാ​ണ്. കേ​ര​ള ഡേ​റ്റാ ഹ​ബി​ന്റെ 2024-25 ലെ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ആ​ളോ​ഹ​രി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ വ​രു​മാ​നം 2,61,319 രൂ​പ​യാ​ണ്; പ​തി​നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റേ​ത് വെ​റും 1,18,760 രൂ​പ​യും. സൂ​ക്ഷ്മ-​ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ (MSME) വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വ​ൻ​കി​ട വ്യ​വ​സാ​യ പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നും ഈ ​പ്രാ​ദേ​ശി​ക അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. കാ​സ​ർ​കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത​യേ​റി​യ മ​ല​പ്പു​റം എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ മെ​ഗാ വ്യ​വ​സാ​യ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ അ​ഭാ​വ​മു​ണ്ട്. സ്ഥ​ലം, വൈ​ദ്യു​തി, റോ​ഡ് ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ വ​ൻ​കി​ട അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പി​ന്നാ​ക്ക ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വേ​ണ്ട​ത്ര മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലെ ഈ ​വി​ട​വ് ജ​ന​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​റി​യാ​ൻ നി​തി ആ​യോ​ഗി​ന്റെ ദാ​രി​ദ്ര്യ സൂ​ചി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. 2023ലെ ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, 0.7 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്കോ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് ദാ​രി​ദ്ര്യം ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ സം​സ്ഥാ​നം കേ​ര​ള​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​ല​ബാ​റി​ലാ​ണ്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​വും

    മ​ല​ബാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സാ​ഹ​ച​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് ‘ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​താ വി​രോ​ധാ​ഭാ​സം’ (Density Paradox). പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പാ​സാ​കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഈ ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ വ​ള​രെ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി, ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​വ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ വ​ലി​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​വി​രോ​ധാ​ഭാ​സ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണം. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ‘മാ​ർ​ജി​ന​ൽ ഇ​ൻ​ക്രീ​സ്’ എ​ന്ന ന​യ​മാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ, തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക-​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​നു​പാ​ത​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു (അ​വ​ലം​ബം: മ​ല​ബാ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മൂ​വ്മെ​ന്റി​ന്റെ ഡേ​റ്റ).

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ​മാ​ണ് ഈ ​അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു ദ​യ​നീ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ 110 സീ​റ്റു​ക​ളും, ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഏ​റെ പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ​യ​നാ​ട്, കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ 50 സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​ത​വും മാ​ത്ര​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ, തെ​ക്ക​ൻ-​മ​ധ്യ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ത് 100 മു​ത​ൽ 250 വ​രെ​യാ​ണ്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ സീ​റ്റ് മാ​ട്രി​ക്സ് പ്ര​കാ​രം, ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ വ​ള​രെ പി​ന്നി​ലാ​ണ്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ര​ണ്ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ കൂ​ടി ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ, അ​ത് മ​ല​ബാ​റി​ൽ അ​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്രം.

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത്, ജി​ല്ല-​താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലു​മു​ള്ള വ​ലി​യ അ​ന്ത​രം സി.​എ.​ജി​യു​ടെ 2024ലെ ​ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഓ​രോ 10 ല​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ 300 കി​ട​ക്ക​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്സ് (IPHS) മാ​ന​ദ​ണ്ഡം. അ​ഞ്ചു​ല​ക്ഷം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ 100 മു​ത​ൽ 150 വ​രെ കി​ട​ക്ക​ക​ളും വേ​ണം. 2011ലെ ​സെ​ൻ​സ​സ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഐ.​പി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ തൃ​ശൂ​ർ (363), പാ​ല​ക്കാ​ട് (299), മ​ല​പ്പു​റം (250), കോ​ഴി​ക്കോ​ട് (166) എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ടെ കു​റ​വ് സി.​എ.​ജി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​റ്റു പ​ല ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ആ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യ​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ണ്ട്. പു​തി​യ ബ​ജ​റ്റി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​വും കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​റും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ആ​ശാ​വ​ഹ​മാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ല​ബാ​റി​ലെ മി​ക്ക താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും സ​മാ​ന​മാ​യ വി​ക​സ​നം അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, പൊ​തു​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി മ​ല​ബാ​റി​നും ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. വി​വേ​ച​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഈ ​വി​ട​വ് നി​ക​ത്തു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ പു​തു​യു​ഗം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കൂ.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലു​ം മലബാറും കേരളത്തിലെ തെ​ക്ക​ൻ-​മ​ധ്യ ജി​ല്ല​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഐക്യ കേരളം സപ്തതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഈ അസമത്വത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സൂചികകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ചരിത്രപരമായ ഈ അസന്തുലിതത്വം പരിഹരിക്കാൻ മലബാറിന് ഒരു സ്​പെഷൽ പാക്കേജ് എന്ന ആവശ്യത്തെ വി.ഡി സതീശന്റെ കന്നി ബജറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:niti aayogpovertymalabarnational multidimensional poverty indexKerala
    News Summary - the extreme poverty that remains in Kerala is concentrated in Malabar
    Similar News
    Next Story
    X