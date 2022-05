cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തൃശൂർ: എറണാകുളം സൗത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹി നിസാമുദ്ദീനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട മംഗള എക്സ്പ്രസിന്‍റെ എൻജിനും ബോഗിയും വേർപ്പെട്ടു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നേകാലോടെ തൃശൂർ- പൂങ്കുന്നം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലെ കോട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം.

എൻജിൻ ബോഗികളിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ട് 30 മീറ്ററോളം മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. തൃശൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എത്തി തകരാർ പരിഹരിച്ച് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചു. എൻജിൻ വേർപ്പെട്ട സംഭവത്തെ കുറിച്ച് റെയിൽവേ അന്വേഷിക്കും. Show Full Article

The engine of the Mangala Express split between the bogie