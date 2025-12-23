Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Dec 2025 12:32 PM IST
    23 Dec 2025 12:40 PM IST

    എസ്​.​ഐ.ആർ കരട്​ പട്ടിക ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക്​ മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും; നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എസ്.ഐ.ആർ പട്ടികയല്ല

    എസ്​.​ഐ.ആർ കരട്​ പട്ടിക ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക്​ മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും; നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എസ്.ഐ.ആർ പട്ടികയല്ല
    തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ എസ്​.ഐ.ആർ കരട്​ പട്ടിക ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. നിലവിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പട്ടികക്ക് കരട് പട്ടികയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.

    2025 ഒക്ടോബറിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്ന 2.78 കോടി പേർക്കാണ്​ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം വിതരണം ചെയ്തത്​. ഇതിൽ 2.54 കോടി പേർ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്​ തിരികെയേൽപിച്ചു. 24 ലക്ഷം പേരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ്​ കമീഷന്‍റെ വിലയിരുത്തൽ. ഇവരുടെ ​ബൂത്ത്​ അടിസ്​ഥാനത്തിലുള്ള പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഫലത്തിൽ 2.54 കോടി പേരുടെ പട്ടികയാണ്​ കരടിലുണ്ടാവുക. കണ്ടെത്താനാകാത്ത 24 ലക്ഷം പേരുടെ പട്ടിക അനുബന്ധമായുണ്ടാകും.

    കരട്​ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങളും പരാതികളും ചൊവ്വാഴ്​ച​ മുതൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. ജനുവരി 22 വരെയാണ്​ ഇതിനുള്ള സമയം. എന്യൂമറേഷൻ ഘട്ടത്തിൽ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ‘കണ്ടെത്താനാകാത്തവരുടെ’ പട്ടികയിലുള്ളവർക്ക്​ ഡിക്ലറേഷനും ഫോം 6 ഉം നൽകി എസ്​.ഐ.ആറിന്‍റെ ഭാഗമാകാനും അവസരമുണ്ട്​. ഇതേ സമയപരിധിയിൽ തന്നെ എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്​ നൽകിയവരിൽ മതിയായ വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തവർക്ക്​ ഇ.ആർ.ഒമാർ നോട്ടീസ്​ നൽകും.

    2002ലെ പട്ടികയിലുള്ളവരോ അ​​​​​ല്ലെങ്കിൽ 2002ലെ പട്ടികയിൽ രക്ഷിതാക്കളോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ ഉൾ​​പ്പെട്ടവരോ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരില്ല​. അല്ലാത്തവർ രേഖകൾ നൽകേണ്ടി വരും. നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഇ.ആർ.ഒമാരാണ്​ നോട്ടീസ്​ നൽകി ഹിയറിങ്​ നടത്തുക.

    കരട്​ പട്ടികയിലുള്ളയാ​ളെ ഹിയറിങ്ങിന്​ ശേഷം ഇ.ആർ.ഒ പട്ടികയിൽനിന്ന്​ ഒഴിവാക്കുന്ന പക്ഷം 15 ദിവസത്തിനകം ജില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസർ കൂടിയായ കലക്ടർക്ക്​ അപ്പീൽ നൽകാം. കലക്ടറുടെ തീരുമാനത്തിലും അതൃപ്​തിയുള്ള പക്ഷം മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസർക്ക്​ രണ്ടാം അപ്പീൽ സമർപ്പിക്കാം. ഇ.ആർ.ഒയുടെ തീരുമാനം വന്ന്​ 30 ദിവസത്തിനകമായിരിക്കണം രണ്ടാം അപ്പീൽ സമർപ്പി​ക്കേണ്ടത്​. ഫെബ്രുവരി 21 നാണ്​ അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

    News Summary - The draft SIR list will be published today at 3 pm.
