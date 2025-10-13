Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightദേവസ്വം ബോർഡ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 7:10 AM IST

    ദേവസ്വം ബോർഡ്​ പ്രതിയായത്​ സി.പി.എമ്മിന്​ രാഷ്ട്രീയക്കുരുക്കാകും

    text_fields
    bookmark_border
    Devaswom Board
    cancel
    camera_alt

    ദേവസ്വം ബോർഡ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ 2019ലെ ​തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ പ്ര​തി​യാ​ക്കി​യ​തും​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ചെ​യ്തി​ക​ൾ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള​റി​യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കു​രു​ക്കാ​കും. മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും പാ​ർ​ട്ടി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ അ​ന്ന​ത്തെ ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റ​ട​ക്കം പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​തോ​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ എ​ളു​പ്പം ഊ​രി​പ്പോ​കാ​നാ​വി​ല്ല. ഇ​തു​വ​രെ ആ​രോ​പ​ണ നി​ഴ​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ഇ​നി നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലും പാ​ർ​ട്ടി ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രും.

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി കാ​ണാ​താ​യ​തി​ൽ ആ​രെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ശേ​ഷം ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യി​ലേ​ക്കും ദേ​വ​സ്വം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ലേ​ക്കും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ന തി​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മേ​ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നാ​വ​ട്ടെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നെ അ​വി​ശ്വ​സി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ സ്​​പോ​ൺ​സ​റും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മാ​ത്രം​ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ​തോ​ടെ ‘ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ വീ​ഴ്ച’ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധം ഒ​രു​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പാ​ർ​ട്ടി. ര​ണ്ടാ​മ​ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​മോ​ഷ​ണ കേ​സി​ൽ ബോ​ർ​ഡ് പ്ര​തി​യാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​​​ പാ​ർ​ട്ടി വെ​ട്ടി​ലാ​യ​ത്. എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള സി.​പി.​എം പ്ര​തി​നി​ധി എ​ൻ. വി​ജ​യ​കു​മാ​റും സി.​പി.​ഐ പ്ര​തി​നി​ധി കെ.​പി. ശ​ങ്ക​ർ​ദാ​സു​മാ​ണ്.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​ ജി​ല്ല, സം​സ്ഥാ​ന, ദേ​ശീ​യ നി​ര​യി​ലൂ​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ണ്ട്​. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​യും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ​ത്​. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ന്ന ഘ​ട്ട​മു​ണ്ടാ​വു​മ്പോ​ൾ നേ​താ​വി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ ത​ന്നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജി​നെ ക്ഷ​ണി​താ​വാ​ക്കി​യ​തി​ൽ പ​ര​സ്യ​പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​ർ​ത്തി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ്ണി​ലെ ക​ര​ടാ​യ പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ല​രേ​യും സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണം ബോ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ ദേ​വ​സ്വം വ​കു​പ്പി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യാ​ൽ ഉ​ത്ത​രം പ​റ​യേ​ണ്ട​ത്​ അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​യും സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ക​ട​കം​പ​ള്ളി സു​രേ​ന്ദ്ര​നാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണ പ​രി​ധി​യി​ലാ​വും. ഹൈ​കോ​ട​തി മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച്​ ആ ​നി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​മോ എ​ന്ന്​ ക​ണ്ട​റി​യ​ണം. സ്വ​ര്‍ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യി​ൽ എ​ന്‍ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി) പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​തും പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ വി​ന​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Devaswom Boardpolitical clashCPMSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - The Devaswom Board's involvement will be a political embarrassment for the CPM
    Similar News
    Next Story
    X