Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാലായിൽ...
    Kerala
    Posted On
    13 Dec 2025 11:13 PM IST
    Updated On
    13 Dec 2025 11:13 PM IST

    പാലായിൽ ‘പുളിക്കക്കണ്ടം കുടുംബ’ തീരുമാനം നിർണായകം

    പാലായിൽ ‘പുളിക്കക്കണ്ടം കുടുംബ’ തീരുമാനം നിർണായകം
    പാ​ലാ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​യ ബി​നു പു​ളി​ക്ക​ക​ണ്ടം (വ​ല​ത്തേ​യ​റ്റം), മ​ക​ൾ ദി​യ ബി​നു, ബി​ജു പു​ളി​ക്ക​ണ്ടം എ​ന്നി​വ​ർ 

    കോ​ട്ട​യം: കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​ലൂ​ടെ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച പാ​ലാ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ ഭ​ര​ണം ഇ​നി നി​ശ്​​ച​യി​ക്കു​ക ‘പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ടം കു​ടും​ബം’. ​ആ​കെ​യു​ള്ള 26 സീ​റ്റി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ 11, യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ 10,​ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ർ 5 എ​ന്ന​താ​ണ്​ ക​ക്ഷി​നി​ല. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റ്​ നേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യി​ച്ച അ​ഞ്ച്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര​രി​ൽ മൂ​ന്നും പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ടം കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ഇ​വ​രു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണ്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​ക.

    ന​ഗ​ര​സ​ഭ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം സി.​പി.​എം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​റു​പ്പ് വ​സ്ത്ര​മ​ണി‍ഞ്ഞ് പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച ബി​നു പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ട​മാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എ​മ്മി​നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നും വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എം പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പാ​ലാ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച്​ വി​ജ​യി​ച്ച ബി​നു​വി​നൊ​പ്പം സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ബി​ജു പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ടം, ബി​നു​വി​ന്റെ മ​ക​ൾ ദി​യ എ​ന്നി​വ​രും വി​ജ​യി​ച്ചു. 13, 14 15 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ വി​ജ​യി​ച്ച​ത്.

    20 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കൗ​ൺ​സി​ല​റാ​യ ബി​നു, ഒ​രു​ത​വ​ണ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യും ഒ​രു​ത​വ​ണ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യും ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യു​മാ​ണ്​ ജ​യി​ച്ച​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സി.​പി.​എം ചി​ഹ്ന​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചു ജ​യി​ച്ച ഏ​ക​യാ​ളാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മു​ൻ​ധാ​ര​ണ​പ്ര​കാ​രം അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം സി.​പി.​എം ന​ൽ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യി ഇ​ട​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ എം ​നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി ബി​നു ക​ടു​ത്ത ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലു​മാ​യി. ഇ​തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ്​ ബി​നു​വി​നെ സി.​പി.​എം പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​ത്.

    ക​ന്നി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​രു​പ​ത്തി​യൊ​ന്നു​കാ​രി ദി​യ, മ​ദ്രാ​സ് ക്രി​സ്ത്യ​ൻ കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ബി.​എ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ എം.​ബി.​എ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്.

    40 വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം) ​പാ​ലാ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന പി.​വി. സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ പു​ളി​ക്ക​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ​ണ് ബി​നു​വും ബി​ജു​വും.

    പാ​ലാ​യി​ൽ വ​ലി​യ സ്വാ​ധീ​ന​വും ബ​ന്ധു​ബ​ല​വു​മു​ള്ള കു​ടും​ബ​മാ​ണ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടേ​തെ​ന്ന്​ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി ഇ​വ​ർ തെ​ളി​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വ​ർ മൂ​വ​രും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യേ​ക്കു​മെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യാ​ണ്​ പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - The decision of the Pulikkakandam Kudumbam is crucial in Pala
