cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ: ബേബി ബീച്ചിന് സമീപം കടലിൽ ചാടിയ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. താവക്കര സ്വദേശി റോഷിതയാണ് മരിച്ചത്. യുവതി കടലിൽ ചാടിയതറിഞ്ഞ് കോസ്റ്റൽ പൊലീസും നാട്ടുകാരും പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ണൂരിലെ ജ്വല്ലറിയിൽ ജീവനക്കാരിയായ റോഷിത വാട്‌സ്ആപ് സ്റ്റാറ്റസിൽ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന സൂചന നൽകിയ ശേഷമാണ് കടലിൽ ചാടിയതെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പള്ളിക്കുന്നിലെ പ്രമിത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് റോഷിത. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കും. Show Full Article

