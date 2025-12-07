Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജമാഅത്തെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 8:24 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 8:24 AM IST

    ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിയുമായി പരസ്യ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയവരാണ് സി.പി.എം; യു.ഡി.എഫിനെതിരെ പറയാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിയുമായി പരസ്യ സഖ്യമുണ്ടാക്കിയവരാണ് സി.പി.എം; യു.ഡി.എഫിനെതിരെ പറയാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
    cancel
    Listen to this Article

    കൽപറ്റ: പതിറ്റാണ്ടുകളായി ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിയുമായി പരസ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബന്ധമുണ്ടാക്കിയവർക്ക് യു.ഡി.എഫിനെ പറയാൻ എന്ത് അർഹതയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. യു.ഡി.എഫ്-ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ വിമർശനം സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    വിവിധ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ സി.പി.എം- ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി സഖ്യത്തിന്റെ വിഡിയോ ഉൾപ്പെടെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. അങ്ങനെ മുറിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ബന്ധമല്ല ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ളത്. ലോക്സഭയിലും പാർലമെന്റിലും പരസ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് ഇപ്പോൾ യു.ഡി.എഫ്- ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമി ബന്ധമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്.

    ഒരു വിരൽ തങ്ങളുടെ നേരെ ചൂണ്ടുമ്പോൾ നാല് വിരലും അവർക്കു നേരെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നന്നാകും. പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പായത് കൊണ്ടുതന്നെ റിസർച് ചെയ്ത് നടന്നാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പലതും കാണാനുണ്ടാകുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ തേ​ടേ​ണ്ട ഗ​തി​കേ​ട് ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഇന്നലെ തൃശ്ശൂരിൽ പ്രസ് ക്ലബിൽ നടത്തിയ മീറ്റ് ദ പ്രസിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് ഗു​ഡ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടി​ല്ലെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​നു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ മെ​റ്റീ​രി​യി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത് ​പോ​ലും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യാ​ണ്. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ 30 വ​ർ​ഷം പി​ന്തു​ണ​ച്ച​വ​രാ​ണ് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണം വ​സ്തു​ത​ക്ക് നി​ര​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PK KunhalikuttyJamaat-e-Islami HindCPMPinarayi VijayanLatest News
    News Summary - The CPM is the one who has formed an open alliance with Jamaat-e-Islami -PK Kunhalikutty
    Similar News
    Next Story
    X