cancel By എ. ​സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ലാ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത്​ വീ​ണ്ടും തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ. നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ​ത്തി​നും പേ​വി​ഷ പ്ര​തി​രോ​ധ​​ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​നുമടക്കം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക്​ ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ഇ​തി​ന്‍റെ പ​രി​ണി​ത​ഫ​ല​മാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ തെ​രു​വു​നാ​യ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​ത്തു​വ​യ​സു​കാ​ര​ൻ ദാ​രു​ണ​മാ​യി മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വം.

2016ലും 2017​ലും തെ​രു​വു​നാ​യ ആ​ക്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ മ​രി​ക്കു​ക​യും പേ​വി​ഷ​മ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും​ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ നാ​യ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന്​ പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്​​ക​രി​ച്ച​ത്. വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ബ്ലോ​ക്ക്​ ത​ല​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എന്നാൽ, ഒ​രു കേ​ന്ദ്രം​പോ​ലും ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​ഞ്ച്​ ജി​ല്ല​ക​ളാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. മൂ​ന്ന്​ ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളി​ൽ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ 32,061 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്​ മാ​ത്രം. വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളി​ൽ 4,38,473 എ​ണ്ണ​ത്തി​ന്​ വാ​ക്സി​നെ​ടു​ത്തു. ത​ദ്ദേ​ശ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ-​ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​റി​ൽ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ജി​ല്ല​ക​ൾ​തോ​റും ജ​ന​കീ​യ സ​മി​തി​ക​ൾ, പു​രോ​ഗ​തി അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ബ്ലോ​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​സ്​ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ, അ​ക്ര​മ​കാ​രി​ക​ളാ​യ നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി പ്ര​ത്യേ​കം ഷെ​ൽ​ട്ട​ർ ഹോ​മു​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​യൊ​ന്നും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. തടസ്സം കേന്ദ്രനിയമം -മന്ത്രി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​രു​വു​നാ​യ്​ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലെ കേ​ന്ദ്ര ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ള​വു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​​ ത​ദ്ദേ​ശ​മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്. വന്ധ്യംകരിക്കാനുള്ള എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കേ​ന്ദ്ര ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് 10ന് ​പു​തു​ക്കി. ച​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി മാ​ത്ര​മേ എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ പാ​ടു​ള്ളൂ. നി​ല​വി​ലെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം തെ​രു​വു​നാ​യ്​ ശ​ല്യം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക ദു​ഷ്ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു. സ​ർ​ക്കാ​റി​നൊ​പ്പം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​വി​പ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് നാ​ടി​നെ മോ​ചി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ. 2022 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 2023 മാ​ർ​ച്ച് 31വ​രെ 9767 നാ​യ്ക്ക​ളെ വ​ന്ധ്യം​ക​രി​ച്ചു. നാ​യ്​ ശ​ല്യം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പദ്ധതികൾ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

The control of the street dog is confined to paper