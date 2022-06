cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തൊടുപുഴ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാർച്ചിനിടെ പൊലീസി‍ന്‍റെ ലാത്തിയടിയിൽ ഇടത് കണ്ണിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ല സെക്രട്ടറി ബിലാൽ സമദി‍ന്‍റെ നിലയിൽ മാറ്റമില്ല. കാഴ്ചശക്തി തിരിച്ചുകിട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. അങ്കമാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ബിലാലി‍ന്‍റെ കണ്ണിലെ പൊട്ടലുകൾക്ക് നാല് സ്റ്റിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. തലയിൽ എട്ട് സ്റ്റിച്ചുകളുമുണ്ട്.

കണ്ണിലെ നീര് പൂർണമായും മാറിയാലേ തുടർ ചികിത്സകൾ സാധ്യമാകൂ. ഇതിനായി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് മരുന്ന് നൽകുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ കണ്ണിന് നിലവിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് സഹോദരൻ അസ്ലം പറഞ്ഞു.

News Summary -

The condition of Bilal Samad, who sustained eye injuries in the police lathi charge