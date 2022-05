cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: ഇടത് സർക്കാറിന്‍റെ ജനപിന്തുണ വർധിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തദ്ദേശ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്‍റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യമറിയിച്ചത്. സർക്കാറിന് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പുതുതലമുറക്കായി ആധുനിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വർധിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് സർക്കാർ കടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ആകെ 2,95,000 വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിലെ സർക്കാർ 32,000ലേറെ വീടുകളും പൂർത്തിയാക്കി. അടുത്ത മാസം മൂന്നു ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. 900 വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിൽ എൽ.ഡി.എഫ് നൽകിയത്. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും 100 ബി.പി.എൽ കുടുംബത്തിന് ഫ്രീ ഇന്‍റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കി. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് യാഥാർഥ്യമാക്കി 105 പേർക്ക് നിയമനം നൽകി. ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഓഫീസുകൾക്ക് കെ. ഫോൺ കണക്ഷൻ നൽകി. 33,530 പട്ടയം വിതരണം ചെയ്തു. 3570 പട്ടയം ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. Show Full Article

News Summary -

The CM Pinarayi Vijayan said that the popular support of the Left government has increased