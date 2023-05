ധൂർത്തിന്​ കടിഞ്ഞാണില്ല

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ഴി​മ​തി​യും ധൂ​ർ​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​മ്പോ​ഴും കോ​ടി​ക​ള്‍ ചെ​ല​വി​ട്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ ഓ​ഫി​സും കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളും ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. 2.11 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ​ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ആ​ര്‍. ജ്യോ​തി​ലാ​ല്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​നാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ ചു​മ​ത​ല. ടെ​ന്‍ഡ​ര്‍ വി​ളി​ച്ച് പ​ണി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ കാ​ല​താ​മ​സം നേ​രി​ടു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ല്‍ ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ണ്‍ട്രാ​ക്ട് സൊ​സൈ​റ്റി​യെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. ഓ​ഫി​സും ചേം​ബ​റും ആ​കെ 60.46 ല​ക്ഷം മു​ട​ക്കി​യാ​ണ് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ക. ഇ​തി​ൽ മോ​ടി​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ലി​ന്​ മാ​ത്രം 12.18 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ഫ​ര്‍ണി​ച​ര്‍ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്ക്​ 17.42 ല​ക്ഷം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നെ​യിം ബോ​ര്‍ഡ്, എം​ബ്ലം, ഫ്ലാ​ഗ് പോ​ള്‍സ് എ​ന്നി​വ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 1.56 ല​ക്ഷ​മാ​ണ്​ ചെ​ല​വ്. ശു​ചി​മു​റി, വി​ശ്ര​മ​മു​റി എ​ന്നി​വ​ക്ക്​-1.72 ല​ക്ഷം, സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഡി​സൈ​നു​ള്ള പു​ഷ് ഡോ​ർ- 1.85 ല​ക്ഷം. 92,920 രൂ​പ​യു​ടെ സോ​ഫ അ​ട​ക്കം ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​​ ന​വീ​ക​ര​ണം- 6.55 ല​ക്ഷം, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ ജോ​ലി​ക​ൾ- 4.70 ല​ക്ഷം, എ.​സി -11.55 ല​ക്ഷം, അ​ഗ്നി ശ​മ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ- 1.26 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തു​ക ചെ​ല​വി​ടും. ഇ​തു കൂ​ടാ​തെ​യാ​ണ് 1.50 കോ​ടി രൂ​പ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ള്‍ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ന്റെ മോ​ടി​പി​ടി​പ്പി​ക്ക​ലി​നാ​യി 18.39 ല​ക്ഷ​വും ഫ​ര്‍ണി​ച്ച​റി​ന് 17.42 ല​ക്ഷ​വും നെ​യിം ബോ​ര്‍ഡ്, എം​ബ്ലം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ 1.51 ല​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് മു​ട​ക്കു​ക. ശു​ചി​മു​റി​ക്ക്​ 1.39 ല​ക്ഷം, പ്ലം​ബി​ങ്ങി​ന്​ 1.03 ല​ക്ഷം, കി​ച്ച​ണ്‍ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ 74,000 , സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ ഡി​സൈ​നു​ള്ള പു​ഷ്​​ഡോ​റു​ക​ള്‍ക്ക് 1.85 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ഫ​ണ്ട്​ വി​നി​​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ​6.77 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ ജോ​ലി​ക​ൾ, 1.31 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഗ്​​നി​ശ​മ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, 13.72 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ എ.​സി, 79 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് ജോ​ലി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ​ കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ എ​ല്ലാ​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സും കോ​ണ്‍ഫ​റ​ന്‍സ് ഹാ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് കോ​ടി​ക​ള്‍ മു​ട​ക്കി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വി​മ​ർ​ശം ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

The Chief Minister's office is being renovated at a cost of 2.11 crores