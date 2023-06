വിവാദങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മു​ൻ മ​ന്ത്രി​യും സി.​പി.​ഐ നേ​താ​വു​മാ​യ സി. ​ദി​വാ​ക​ര​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘ക​ന​ൽ​വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ’ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​യ്യ​ൻ​കാ​ളി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ന്‍ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പു​സ്ത​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ കു​ത്തി​പ്പൊ​ക്കാ​ൻ ചി​ല​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നെ​ന്നും പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടും താ​ൻ യോ​ജി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടോ ഇ​ല്ല​യോ എ​ന്ന​തി​ന് അ​ർ​ഥ​മി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ത്മ​ക​ഥ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ പൂ​ർ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം സി. ​ദി​വാ​ക​ര​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​നം രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രെ​യും കു​ത്തി​മു​റി​വേ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് സി. ​ദി​വാ​ക​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​പി.​ഐ കേ​ന്ദ്ര ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ക​മീ​ഷ​നം​ഗം സ​ത്യ​ൻ മൊ​കേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഐ.​എം.​ജി ഡ‍യ​റ​ക്ട​ർ കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​ർ, പ്ര​ഫ. ജി.​എ​ൻ. പ​ണി​ക്ക​ർ, ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ഓ​ണ​ക്കൂ​ർ, ഡോ. ​വ​ള്ളി​ക്കാ​വ് മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ്, ടി.​വി. ബാ​ല​ൻ, പ്ര​ഫ. എം. ​ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു, എ​സ്. ഹ​നീ​ഫ റാ​വു​ത്ത​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

