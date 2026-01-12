Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 8:43 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 8:43 PM IST

    'ലവ് യൂ ടു മൂൺ ആൻഡ് ബാക്ക്' എന്നെഴുതിയ കപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി; അതിജീവിതക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ

    ‘ലവ് യൂ ടു മൂൺ ആൻഡ് ബാക്ക്’ എന്നെഴുതിയ കപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി; അതിജീവിതക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിന് കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ‘ലവ് യൂ ടു മൂൺ ആൻഡ് ബാക്ക്’ എന്നെഴുതിയ കപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേന്ദ്രസർക്കാറിനെതിരായ എൽ.ഡി.എഫ് സത്യഗ്രഹ വേദിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി​ ഈ കപ്പെടുത്തു പിടിച്ചത്.

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച പരാതിക്കാരിക്കുള്ള ഐക്യദാർഢ്യമാണ് ഇതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. രാഹുലിന്റെ അറസ്റ്റിനു ശേഷം പരാതിക്കാരി ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട കുറിപ്പിൽ ഈ വാചകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

    മുഖ്യമന്ത്രി കപ്പിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ‘ഈ കപ്പിലെ വാചകങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റപ്പെട്ട ജീവന്റെ തുടിപ്പ് ഉണ്ട്’ എന്ന് അതിജീവിത സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഫോ​ട്ടോ സഹിതം പങ്കിടുക കൂടി ചെയ്തതോടെ അതിന്റെ ഗതിവേഗം കൂടി.

    ‘കേരളത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ എന്നായിരുന്നു’ ഒരാൾ എഴുതിയത്. ‘ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും വേട്ടയാടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസ​ത്തോടെ മുന്നോട്ടു വരാൻ കഴിയുന്ന ഉൾക്കരുത്തിന്റെ​ പേരാണ് പിണറായി വിജയൻ’ എന്ന് മറ്റൊരു സമൂഹ മാധ്യമ ഉപയോക്താവും കുറിച്ചു.

    TAGS:Social MediaRape SurviverPinarayi Vijayan
    News Summary - The Chief Minister held a cup with the words 'I love you to the moon and back' written on it; social media is calling it a solidarity for survival.
