    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:02 PM IST

    ഗവർണർ സംഘടിപ്പിച്ച അറ്റ് ഹോം വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും വിരുന്നുകാരും

    ഗവർണർ സംഘടിപ്പിച്ച അറ്റ് ഹോം വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും വിരുന്നുകാരും
    തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ രാജ്ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിരുന്ന് സൽക്കാരം ബഹിഷ്കരിച്ച് സർക്കാർ. വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയം ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടന്ന പരിപാടിയിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് ആരും പങ്കെടുത്തില്ല.

    സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പരിപാടിക്ക് എത്തിയില്ല. ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര ആര്‍ലേക്കറും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത രൂക്ഷമായി തുടരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് സംഭവം.

    വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കുലറിലടക്കം മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. താൽക്കാലിക വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കിടെ രാജ്ഭവനിലെ വിരുന്നിന് 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ അധിക ഫണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ചത്.

    TAGS:chief ministerPinarayi VijayanRajendra Vishwanath Arlekar
    News Summary - The Chief Minister and the guests did not attend the at-home reception organized by the Governor.
