Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേന്ദ്ര...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 April 2026 11:12 PM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 11:12 PM IST

    കേന്ദ്ര സാഹിത്യഅക്കാദമി പുരസ്കാരം എൻ. പ്രഭാകരന് സമ്മാനിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    കേ​ന്ദ്ര സാ​ഹി​ത്യ​അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​രം എ​ൻ. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന് കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി കൈ​മാ​റു​ന്നു

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: 2025 വ​ർ​ഷ​ത്തെ കേ​ന്ദ്ര സാ​ഹി​ത്യ​അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​രം സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എ​ൻ. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന് സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​യം​ഗം കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തി​ന്റെ സ​ത്യ​ത്തി​നോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യും ഒ​ത്തു​തീ​ര്‍പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ എ​ൻ. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്‍ ഒ​രി​ക്ക​ലും മു​തി​ര്‍ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കെ.​പി. രാ​മ​നു​ണ്ണി പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​രീ​രി​ക പ്ര​യാ​സ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന് ധ​ർ​മ​ട​ത്തെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം കൈ​മാ​റി​യ​ത്. മാ​യാ​മ​നു​ഷ്യ​ർ എ​ന്ന നോ​വ​ലാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​മാ​യ​ത്.

    21ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ദ​ശ​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ കേ​ര​ളീ​യ​ന്റെ മാ​ന​സി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ‘മാ​യാ​മ​നു​ഷ്യ​ര്‍’ നോ​വ​ലെ​ന്ന് പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം എ​ന്‍. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​രോ​ഗ​മ​ന ക​ലാ​സാ​ഹി​ത്യ സം​ഘം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​കെ. മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, ധ​ർ​മ​ടം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി. ​ഗീ​ത​മ്മ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ.​കെ. ര​വി, ധ​ർ​മ​ടം സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ടി. ​അ​നി​ൽ, പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് ആ​യു​ർ​വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ. കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ, എ.​വി. പ​വി​ത്ര​ൻ, എ​ൻ. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ന്റെ ഭാ​ര്യ കെ.​പി. റീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:N Prabhakarank.p. ramanunniKendra Sahitya Akademi Award
    News Summary - The kendra Sahitya Akademi Award was presented to N. Prabhakaran
    Similar News
    Next Story
    X