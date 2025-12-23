Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 10:37 PM IST

    എ​ന്യു​മ​റേ​ഷ​ൻ നീ​ട്ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര ക​മീ​ഷ​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ളം ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യു​മ​റേ​ഷ​ൻ നീ​ട്ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി കേ​ന്ദ്ര ക​മീ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു.​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യാ​ണ്​ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച നീ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​നി നീ​ട്ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ത്തി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ര​ത്ത​ൻ യു.​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    അ​ർ​ഹ​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലും അ​ന​ർ​ഹ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലു​മാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ല​ക്ഷ്യം.നോ​ട്ടി​സ്, ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി​ 1000 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ നി​യോ​ഗി​ച്ചു. ആ​ർ​ക്കൊ​​ക്കെ നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രു​ടെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​മാ​ണ്.

    ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്​ കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ പ​ട്ടി​ക വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ട്ടെ. ബൂ​ത്ത്​ പു​ന:​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 5000 പു​തി​യ ബൂ​ത്തു​ക​ൾ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ഉ​ട​ൻ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തദ്ദേശ പട്ടികയുമായി 30 ലക്ഷത്തിന്റെ വ്യത്യാസം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യും കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ എ​സ്.​ഐ. ആ​ർ പ​ട്ടി​ക​യും ത​മ്മി​ൽ 29.88 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​രു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സം. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​വം​ബ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 2,84,30,761 വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ ആ​കെ​യു​ള്ള 2.78 കോ​ടി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത 24 ല​ക്ഷം പേ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍. ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ര്‍ പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​ര്‍ 2,54,42,352 ആ​ണ്. അ​താ​യ​ത് ര​ണ്ട് പ​ട്ടി​ക​യും ത​മ്മി​ല്‍ 29,88,409 പേ​രു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സം.

    TAGS:central election commissionChief Election commissionSIR
    News Summary - The Central Election Commission says that the enumeration period cannot be extended.
