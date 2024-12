കേന്ദ്രം നിർദേശം നടപ്പായില്ല; കേരളത്തിൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് ക്ഷാമം

cancel By എം.ഷിബു തിരുവനന്തപുരം: സ്കാനിങ് സെന്‍ററുകളിലെ റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രം മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദേശം പലവിധ സമ്മർദങ്ങളാൽ കേരളത്തിൽ നടപ്പായില്ല. എം.ബി.ബി.എസ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ആറുമാസത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ സ്കാൻ ചെയ്യാമെന്നതായിരുന്നു കേ​ന്ദ്ര നിർദേശം. പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ നിർദേശം സ്വീകരിച്ച്​ അതത്​ ആരോഗ്യ സർവകലാശാലകൾ വഴി ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തി​യെങ്കിലും കേരളത്തിൽ മാത്രം നടപ്പായില്ല. സ്കാനിങ്​ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോടെ, ഊഴം വെച്ചാണ്​ ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളെ എത്തിക്കുക. രണ്ടും മൂന്നും സെന്‍ററുകൾ ഒരു ഡോക്ടറെയാണ്​ ആശ്രയിക്കുന്നത്​. ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. സെന്‍ററുകൾ ലാഭകേന്ദ്രീകൃതം കൂടിയാകുന്നതോടെ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ക്ഷാമം കാരണം റിപ്പോർട്ടുകളുടെ കൃത്യതയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആറുമാസ കോഴ്സിൽ ആശങ്കയും അതേസമയം, എം.ബി.ബി.എസ്​ കഴിഞ്ഞുള്ള ആറുമാസത്തെ കോഴ്​സ്​ നിലവിലെ കോഴ്​സുകൾക്ക്​ തുല്യമാവില്ലെന്നതാണ്​ ഒരു വിഭാഗം റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ വാദം. ‘അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള പരിശീലനമാണിത്​. അതുകൊണ്ട്​ റേഡിയോളജിസ്റ്റായി പ്രാക്ടിസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ട്രെയിനിങ്ങാണ്, കോഴ്സല്ലെന്നും’ ഇവർ കൂട്ടി​ച്ചേർക്കുന്നു. 1994 ലെ ലിംഗ നിർണയ നിരോധന നിയമപ്രകാരമാണ് (ദി പ്രീ കൺസപ്​ഷൻ ആൻഡ്​​ പ്രീ നാറ്റൽ ഡയഗ്​നോസ്റ്റിക്​ ടെക്നിക്സ്-1994​) സംസ്ഥാനത്ത്​ സ്കാനിങ്​ സെന്‍റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. കർശന വ്യവസ്ഥകളാണ്​ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഇതേ ഗൗരവത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിനും താൽ​പര്യമില്ല. നിരക്കിന്‍റെ കാര്യത്തിലും സർക്കാറിന്​ നിയന്ത്രണമോ മേൽനോട്ടമോ ഇല്ല. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും ഓരോ നിരക്കാണ്​. ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്​റ്റാബ്ലിഷ്​മെൻറ് ആക്ട് പ്രകാരം സർക്കാറിന് വേണമെങ്കിൽ നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാം.​ പക്ഷേ, അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമില്ല. Show Full Article

The Center did not implement the proposal; There is a shortage of radiologists in Kerala