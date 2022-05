കേസെടുത്തത് എൽ.ഡി.എഫിന് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തതിനാൽ -വി.ഡി. സതീശൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ച വിഷയങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷന്‍റെ പ്രസ്താവന വിവാദമാക്കി നിലനിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇതിന്‍റെ പേരിൽ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ.

മനഃപൂർവം പ്രകോപനമുണ്ടാക്കാനുള്ള നീക്കമാണിത്. നാട്ടില്‍ ലഹള ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസാണ് കെ.പി.സി.സി അധ്യക്ഷനെതിരെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോടതിയുടെ വരാന്തയില്‍പോലും നില്‍ക്കാത്ത കേസാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പരാമർശം പിന്‍വലിക്കുകയാണെന്ന് കെ.പി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കെ വീണ്ടും വിഷയം കുത്തിപ്പൊക്കി അന്തരീക്ഷത്തില്‍ നിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് സി.പി.എം നടത്തുന്നത്. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഏറ്റവും മോശമായ പദപ്രയോഗങ്ങള്‍ നടത്തിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് പിണറായിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. Show Full Article

The case was registered as the LDF had nothing to say -VD Satheesan