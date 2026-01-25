Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 7:57 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 7:57 AM IST

    കാ​ര്യം ഓ​പ​ണാ​ണ്

    • ഇ​ന്ത്യ-​ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് മൂ​ന്നാം ട്വ​ന്റി20 ഇ​ന്ന് ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ൽ
    • കാ​ര്യ​വ​ട്ടം മ​ത്സ​ര​ം നടക്കാനിരിക്കെ സ​ഞ്ജു​വി​ന് നി​ല​നി​ൽ​പ് പോ​രാ​ട്ടം
    കാ​ര്യം ഓ​പ​ണാ​ണ്
    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ ര​ണ്ടാം ട്വ​ന്റി20 മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ

    ഓ​പ​ണ​ർ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ

    ഗു​വാ​ഹ​തി: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ ​ക്ലാ​സ് താ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​രാ​ളും ടെ​സ്റ്റി​ലും ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ലും നാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശു​ഭ്മ​ൻ ഗി​ല്ലി​നെ മാ​റ്റി​യാ​ണ് ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഓ​പ​ണ​റാ​യി സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന് ഇ​ടം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​ക​പ്പ് സ​ന്നാ​ഹ​മെ​ന്നോ​ണം ക​ളി​ക്കു​ന്ന ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രാ​യ പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് ക​ളി​ക​ളി​ലും മ​ല​യാ​ളി താ​രം ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ നേ​ടി​യ​ത് യ​ഥാ​ക്ര​മം പ​ത്തും ആ​റും റ​ൺ​സ്. പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ അ​ഞ്ചാം ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് സ​ഞ്ജു ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​രെ നി​രാ​ശ​രാ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം. മൂ​ന്നാം ട്വ​ന്റി20 മ​ത്സ​രം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഗു​വാ​ഹ​തി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ തേ​ടു​ന്ന​ത് പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ സ​ഞ്ജു​വി​ന് ഇ​നി​യു​ള്ള​ത് നി​ല​നി​ൽ​പ് പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്.

    ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കം വി​യ​ർ​ക്കാ​തെ​യാ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ജ​യി​ച്ച​ത്. നാ​ഗ്പു​രി​ൽ മി​ന്നി​യ​ത് അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ​യും റി​ങ്കു സി​ങ്ങു​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ റാ​യ്പു​രി​ൽ ഇ​ഷാ​ൻ കി​ഷ​ന്റെ​യും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വി​ന്റെ​യും ഊ​ഴ​മാ​യി​രു​ന്നു. ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​രെ ബെ​ഞ്ചി​ലി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ഷാ​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ് താ​രം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​ക​ളി​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് കാ​ത്ത സ​ഞ്ജു വീ​ണ്ടും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ​ക്ഷം ഇ​ഷാ​നെ ഗ്ലൗ​സ് ഏ​ൽ​പി​ക്കാ​നും ശ്രേ​യ​സ്സി​നെ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും ടീം ​മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​വും. മ​റ്റു പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ല​വി​ലി​ല്ല. ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര നേ​ടി​യ കി​വി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മാ​ന​പ്ര​ക​ട​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്നാം ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ വി​ജ​യം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​ഭി​ഷേ​ക് ശ​ർ​മ, സ​ഞ്ജു സാം​സ​ൺ, ഇ​ഷാ​ൻ കി​ഷ​ൻ, ശ്രേ​യ​സ് അ​യ്യ​ർ, റി​ങ്കു സി​ങ്, ഹാ​ർ​ദി​ക് പാ​ണ്ഡ്യ, ശി​വം ദു​ബെ, അ​ക്ഷ​ർ പ​ട്ടേ​ൽ, ജ​സ്പ്രീ​ത് ബും​റ, വ​രു​ൺ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി, അ​ർ​ഷ്ദീ​പ് സി​ങ്, കു​ൽ​ദീ​പ് യാ​ദ​വ്, ര​വി ബി​ഷ്ണോ​യി, ഹ​ർ​ഷി​ത് റാ​ണ.

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്: മി​ച്ച​ൽ സാ​ന്റ്ന​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഡെ​വ​ൺ കോ​ൺ​വേ, ബെ​വ​ൺ ജേ​ക്ക​ബ്സ്, ഡാ​രി​ൽ മി​ച്ച​ൽ, ഗ്ലെ​ൻ ഫി​ലി​പ്‌​സ്, ടിം ​റോ​ബി​ൻ​സ​ൺ, ജി​മ്മി നീ​ഷാം, ഇ​ഷ് സോ​ഡി, സാ​ക്ക് ഫോ​ൾ​ക്‌​സ്, മാ​ർ​ക്ക് ചാ​പ്‌​മാ​ൻ, മൈ​ക്ക​ൽ ബ്രേ​സ്‌​വെ​ൽ, റ​ചി​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര, കൈ​ൽ ജാ​മി​സ​ൻ, മാ​റ്റ് ഹെൻറി, ജേ​ക്ക​ബ് ഡ​ഫി, ക്രി​സ്റ്റ്യ​ൻ ക്ലാ​ർ​ക്ക്.

