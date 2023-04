കാമറകൾ വന്നു; ഗതാഗതകുറ്റങ്ങൾ കുറഞ്ഞെന്ന്​ സർക്കാർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ.​​ഐ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ശേ​ഷം ഗ​താ​ഗ​ത​കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കു​ത്ത​നെ കു​റ​ഞ്ഞെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ 1.25 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കാ​തെ​യാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ത്തും വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​മ​റ​ക​ളെ പേ​ടി​ച്ച് നി​യ​മ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് അ​ധി​ക​പേ​രും ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​റ​യു​ന്നു. കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും പി​ഴ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​മാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​ത്. ഇ​താ​ണ്​ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കു​റ​യാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.​ തീ​യ​തി കേ​സു​ക​ൾ ഏ​പ്രി​ൽ 17 4.50 ല​ക്ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 18 4.11 ല​ക്ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 19 3.97 ല​ക്ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 20 2.68 ല​ക്ഷം ഏ​പ്രി​ൽ21 2.90 ല​ക്ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 22 2.37 ല​ക്ഷം ഏ​പ്രി​ൽ 23 2.39 ല​ക്ഷം Show Full Article

The cameras came; The government said that traffic crimes have reduced