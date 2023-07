cancel camera_alt അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ നെ​ടു​ങ്ക​ണ്ടം: ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല​യി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി ആ​ധു​നി​ക കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് കാ​ടി​ന്​ ന​ടു​വി​ൽ​ത​ന്നെ. ഏ​റെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നീ​ണ്ട കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നും ശേ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ടി​ന്​ ന​ടു​വി​ലെ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് മാ​റ്റാ​ൻ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​ട്ട, തോ​ട്ട​പ്പു​ഴു, പാ​മ്പ്, പ​ഴു​താ​ര, ന​രി​ച്ചീ​റ്, കാ​ട്ടു​പ​ന്നി തു​ട​ങ്ങി കാ​ട്ടാ​ന​വ​രെ എ​ത്തു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം.

പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യാ​ണ് ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്. മ​ഴ​ക്കാ​ല​മാ​യാ​ൽ ഓ​ഫി​സി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും വൈ​ദ്യു​തി​യും ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റും ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് വൈ​ദ്യു​തി​യും ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റും നി​ല​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​യി​ല​ധി​കം സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളൊ​ന്നും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. മൊ​ബൈ​ൽ റേ​ഞ്ച് കു​റ​വാ​യ​തി​നാ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് വൈ​ഫൈ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്ത് തീ​ർ​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ജൂ​ലൈ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളും പേ​പ്പ​ർ​ര​ഹി​ത ഇ-​ഓ​ഫി​സു​ക​ളാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. പ​ക്ഷേ, ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ​യി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി, നെ​റ്റ് ത​ക​രാ​ർ മൂ​ലം പ​ഴ​യ സ്ഥി​തി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ​യി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​സ്റ്റാ​റ്റ് എ​ടു​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യം​പോ​ലു​മി​ല്ല. ഓ​ഫി​സി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നും ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല വ​രെ പോ​ക​ണം. വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഉ​ടു​മ്പ​ഞ്ചോ​ല​യി​ലെ​ത്തി ഓ​ട്ടോ വി​ളി​ച്ചു​വേ​ണം ച​തു​രം​ഗ​പാ​റ​യി​ൽ എ​ത്താ​ൻ. ത​മി​ഴ്നാ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി​യാ​യ മാ​ൻ​കു​ത്തി​മേ​ട് മു​ത​ൽ സേ​നാ​പ​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വ​ട്ട​പ്പാ​റ​വ​രെ വി​സ്തൃ​ത​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ വി​ല്ലേ​ജ്. തോ​ട്ടം മേ​ഖ​ല​യാ​യ ഇ​വി​ടെ ജ​ന​സാ​ന്ദ്ര​ത കു​റ​വാ​ണ്. 1956ലാ​ണ് ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ​യി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. 1984ൽ ​നി​ല​വി​ലെ കെ​ട്ടി​ടം പ​ണി​ക​ഴി​പ്പി​ച്ചു.കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളും മ​റ്റും ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​പ​ക​ട​സൂ​ച​ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കാ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച കോ​ളാ​മ്പി ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​യി ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഉ​ടു​മ്പ​ൻ​ചോ​ല, ച​തു​രം​ഗ​പ്പാ​റ വി​ല്ലേ​ജു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പ് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് വൈ​ദ്യു​തി​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. Show Full Article

The building was constructed at the cost of lakhs; Chathurangappara Village Office is in still the forest