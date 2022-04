cancel camera_alt പ്രതി നി​ജി​ൽ ദാ​സ് By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പിണറായി (കണ്ണൂർ): സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​മാ​യ പു​ന്നോ​ൽ താ​ഴെ​വ​യ​ലി​ലെ കെ. ​ഹ​രി​ദാ​സ​നെ വെ​ട്ടി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്രതി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ വീടിന് നേരെ ബോംബേറ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയായിരുന്നു പി​ണ​റാ​യി പാ​ണ്ട്യാ​ല​മു​ക്കി​ലെ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ വീടിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വീടിന്‍റെ മുൻ വശത്തെ ജനലുകളും മുഴുവൻ ജനൽ ചില്ലുകളും അടിച്ചു തകർത്തു. വീട്ടിന് പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന കസേരകൾ കിണറ്റിൽ എറിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. വീടിനുള്ളിലേക്ക് രണ്ട് ബോംബുകൾ എറിഞ്ഞതായും പൊലീസ് പറയുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ​ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ കൊലക്കേ​സ് ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യും ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റുമായ പു​ന്നോ​ൽ ചെ​ള്ള​ത്ത് മ​ഠ​പ്പു​ര​ക്ക​ടു​ത്ത പാ​റ​ക്ക​ണ്ടി വീ​ട്ടി​ൽ നി​ജി​ൽ ദാ​സ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. പി​ണ​റാ​യി പാ​ണ്ട്യാ​ല​മു​ക്കി​ലെ പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ളെ ന്യൂ​മാ​ഹി പൊ​ലീ​സ് വീ​ട് വ​ള​ഞ്ഞാണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. 20ഓ​ളം ശാ​ഖ​ക​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് ഖ​ണ്ഡ് കാ​ര്യ​വാ​ഹാ​ണ് നി​ജി​ൽ​ ദാ​സ്. പി​ണ​റാ​യി പാ​ണ്ട്യാ​ല​മു​ക്കി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ വീ​ടി​ന് വി​ളി​പ്പാ​ട​ക​ലെ​യു​ള്ള വീ​ട്ടി​ൽ ​നി​ന്നാ​ണ് പ്രതിയെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സ​ദാ​സ​മ​യ​വും പൊ​ലീ​സ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പോ​ലും അ​റി​യു​ന്ന​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്ത് കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വം പൊ​ലീ​സ് വീ​ഴ്ച​യാ​യും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​ക്ക് ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യാ​ൻ വീ​ട് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പു​ന്നോ​ൽ അ​മൃ​ത വി​ദ്യാ​ല​യം അ​ധ്യാ​പി​ക പാ​ല​യാ​ട് അ​ണ്ട​ലൂ​ർ പി.​എം. രേ​ഷ്മ​യെ ഇന്നലെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സി.​പി.​എം ശ​ക്തി​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ ഇ​വി​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ പോ​ലു​മ​റി​യാ​തെയാ​ണ് പ്ര​തി താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. Show Full Article

The bomber struck shortly after noon in front of a house where the accused in the murder case of a CPM worker was absconding