cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ല​ക്കോ​ട്: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ലാ​പ​ത്തി​നി​ടെ സു​ഡാ​ന്‍ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഖാ​ര്‍ത്തൂ​മി​ല്‍ വെ​ടി​യേ​റ്റു മ​രി​ച്ച ആ​ല​ക്കോ​ട് നെ​ല്ലി​പ്പാ​റ​യി​ലെ ആ​ല​വേ​ലി​ല്‍ ആ​ല്‍ബ​ര്‍ട്ട് അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം വെള്ളിയാഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും. സം​സ്‌​കാ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ നെ​ല്ലി​പ്പാ​റ ഹോ​ളി​ഫാ​മി​ലി ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ല്‍ 15നാ​ണ് സു​ഡാ​ന്‍ സൈ​ന്യ​വും അ​ർ​ധ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ര്‍ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഖാ​ര്‍ത്തൂ​മി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ല്‍ ആ​ല്‍ബ​ര്‍ട്ട് വെ​ടി​യേ​റ്റു മ​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​സ​മ​യം ഭാ​ര്യ സൈ​ബ​ല്ല​യും മ​ക​ള്‍ മ​രീ​റ്റ​യും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഘ​ര്‍ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ മൂ​ന്നാം​ദി​വ​സ​മാ​ണ് ആ​ല്‍ബ​ര്‍ട്ടി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഫ്ലാ​റ്റി​ല്‍ നി​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നാ​യ​ത്. സു​ഡാ​നി​ല്‍ കു​ടു​ങ്ങി​യ സൈ​ബ​ല്ല​ക്കും മ​ക​ള്‍ക്കും ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ കാ​വേ​രി ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​പ്രി​ല്‍ 27ന് ​സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നാ​യി.

