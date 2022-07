cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: കുളച്ചലിൽ കടലിൽ യുവാവിന്‍റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ആഴിമലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ കിരണിന്‍റെ മൃതദേഹമാണോ എന്ന് സംശയം.

വിഴിഞ്ഞം പൊലീസ് സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം കിരണിന്‍റേതാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ബന്ധുക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് പെൺസുഹൃത്തിനെ കാണാനെത്തിയ കിരണിനെ ആഴിമലയിൽ നിന്ന് കാണാതായത്. സംഭവം നടന്ന ദിവസം മുതൽ തീരദേശ പൊലീസ് കടലിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി വരികയായിരുന്നു. Show Full Article

The body of a young man was found in the sea at Kulachal, Thiruvananthapuram