പീച്ചി റിസർവോയറില്‍ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ മൂന്ന് യുവാക്കളുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃശൂർ: പീച്ചി റിസർവോയറിലെ ആനവാരിയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ മൂന്ന് യുവാക്കളുടെയും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കൊള്ളിക്കാട് അറുമുഖന്റെ മകൻ അജിത്ത് (21), കൊട്ടിശേരിക്കുടിയിൽ വിപിൻ (26) കൊള്ളിക്കാട് ഹനീഫയുടെ മകൻ നൗഷാദ് (24) എന്നിവരുടെ മൃതദേഹമാണ് തെരച്ചിൽ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലു മണിയോടെയാണ് നാലുപേർ സഞ്ചരിച്ച വള്ളം മറിഞ്ഞത്. ഇതിലുണ്ടായിരുന്ന ശിവപ്രസാദ് നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. പീച്ചി ഡാമിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ചയുള്ള ഭാഗത്തായിരുന്നു അപകടം. Show Full Article

The bodies of two missing youths were found in the reservoir