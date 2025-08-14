Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 14 Aug 2025 10:37 PM IST
    date_range 14 Aug 2025 10:37 PM IST

    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ര​ക്ത​ക്ക​റ ജെ​യ്​​​ന​മ്മ​യു​ടേ​ത്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് ലാ​ബി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍
    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ര​ക്ത​ക്ക​റ ജെ​യ്​​​ന​മ്മ​യു​ടേ​ത്​
    സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല: നാ​ല്​ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​റ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്ത സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍റെ പ​ള്ളി​പ്പു​റ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ര​ക്ത​ക്ക​റ കാ​ണാ​താ​യ ജെ​യ്ന​മ്മ​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണം. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് ലാ​ബി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ല്‍. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ പ​ണ​യം​വെ​ച്ച സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ജെ​യ്ന​മ്മ​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. 2024 ഡി​സം​ബ​ര്‍ 23നാ​ണ് ജെ​യ്​​ന​മ്മ​യെ കാ​ണാ​താ​കു​ന്ന​ത്. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ പ​ള്ളി​പ്പു​റ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ല്‍ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ വീ​ടി​ന് പി​ന്നി​ലെ മു​റി​യി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് ര​ക്ത​ക്ക​റ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഫോ​റ​ന്‍സി​ക് സം​ഘം ര​ക്ത​ക്ക​റ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് വി​ദ​ഗ്ധ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ അ​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നെ​തി​രെ കൊ​ല​ക്കു​റ്റ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ക്കും.

    ജെ​യ്​​ന​മ്മ​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ 10 പ​വ​ൻ സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ്വ​ര്‍ണ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ ജെ​യ്​​ന​മ്മ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം. ചേ​ര്‍ത്ത​ല​യി​ലെ പ​ല സ്വ​കാ​ര്യ പ​ണ​മി​ട​പാ​ട്​​ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യാ​ണ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ണ​യം​വെ​ച്ച​ത്. കോ​ട്ട​യം ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചാ​ണ് ജെ​യ്​​ന​മ്മ തി​രോ​ധാ​ന​ക്കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചേ​ർ​ത്ത​ല ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി പ​ത്മ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ, വാ​ര​നാ​ട് ശാ​സ്താം​ക​വ​ല വെ​ളി​യി​ൽ​വീ​ട്ടി​ൽ ഐ​ഷ, ചേ​ര്‍ത്ത​ല തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി സി​ന്ധു, ഏ​റ്റു​മാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി ​​ജെ​യ്​​ന​മ്മ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന കേ​സു​ക​ളു​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​രൂ​ഹ​സാ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ സ്ത്രീ​ക​ൾ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ഗ​മ​നം.

    സെബാസ്റ്റ്യനും സുഹൃത്തും ചേർന്ന്​ ബിന്ദുവി​നെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന്​ അയൽവാസി

    ചേ​ര്‍ത്ത​ല: ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ തി​രോ​ധാ​ന കേ​സി​ല്‍ നി​ര്‍ണാ​യ​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പു​റ​ത്ത്. ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​നെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നും സു​ഹൃ​ത്ത് ഫ്രാ​ങ്ക്ളി​നും ചേ​ര്‍ന്ന് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന ശ​ബ്​​ദ​രേ​ഖ​യാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നും സു​ഹൃ​ത്താ​യ ഫ്രാ​ങ്ക്ളി​നും വ​സ്തു ബ്രോ​ക്ക​ര്‍മാ​രാ​ണ്. ദ​ല്ലാ​ളാ​യ സോ​ഡാ പൊ​ന്ന​പ്പ​ന്‍ അ​യ​ല്‍വാ​സി​യാ​യ ക​ട​ക്ക​ര​പ്പ​ള്ളി സ്വ​ദേ​ശി​നി ശ​ശി​ക​ല​യോ​ടാ​ണ് കൊ​ല​പാ​ത​ക വി​വ​രം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    നാ​ലു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പാ​ണ് ശ​ശി​ക​ല​യോ​ട് സോ​ഡ പൊ​ന്ന​പ്പ​ന്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ച് വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ശ​ശി​ക​ല​യു​ടെ മൊ​ഴി​യും പൊ​ലീ​സ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നും സു​ഹൃ​ത്തും ചേ​ര്‍ന്ന് ബി​ന്ദു​വി​നെ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പൊ​ന്ന​പ്പ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത് ശ​ബ്ദ​​രേ​ഖ​യി​ലു​ണ്ട്. ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ സ്വ​ത്ത് വി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ഇ​രു​വ​രെ​യും താ​നാ​ണ് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​​യ​​തെ​ന്ന്​ ഇ​യാ​ള്‍ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. ബി​ന്ദു​വി​ന്റെ കൈ​യി​ല്‍ പ​ണ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​തോ​ടെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നും ഫ്രാ​ങ്ക്ളി​നും അ​വി​ട​ത്തെ സ്ഥി​രം സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രാ​യി. അ​വ​ര്‍ ഒ​ന്നി​ച്ച്​ മ​ദ്യ​പി​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ബി​ന്ദു​വി​നെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​നും ഫ്രാ​ങ്ക്ളി​നും ചേ​ര്‍ന്ന് ല​ഹ​രി ന​ല്‍കി മ​യ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ശൗ​ചാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍വെ​ച്ച്​ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും ശ​ബ്ദ​രേ​ഖ​യി​ലു​ണ്ട്. ഒ​രു​ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് ത​ന്നെ കാ​ണാ​ന്‍ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ വ​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ മു​ഖ​ത്ത് ബി​ന്ദു ത​ല്ലി​യ​തി​ന്റെ പാ​ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്തി​നാ​ണ് അ​ടി​ച്ച​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും പൊ​ന്ന​പ്പ​ന്‍ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്.

    2006 മു​ത​ലാ​ണ് ബി​ന്ദു​വി​നെ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. 2017 സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ര്‍ 17നാ​ണ് ബി​ന്ദു പ​ത്മ​നാ​ഭ​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ പ്ര​വീ​ണ്‍കു​മാ​ര്‍ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ന് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​ത്. പ​രാ​തി ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി വ​ഴി 2017 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​മ്പ​തി​ന് കു​ത്തി​യ​തോ​ട് സി.​ഐ ഓ​ഫി​സി​ല്‍ എ​ത്തി. പ​രാ​തി കൈ​വ​ശം വാ​ങ്ങി അ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​ട്ട​ണ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ എ​സ്.​ഐ ഷാ​ജി​മോ​ന് പ്ര​വീ​ണ്‍കു​മാ​ർ കൈ​മാ​റി. എ​ന്നാ​ല്‍, 70 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഡി​സം​ബ​ര്‍ 19നാ​ണ് 1400/2017 ന​മ്പ​റി​ല്‍ പ്ര​ഥ​മ​വി​വ​ര റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ഇ​ട്ട​ത്. ഈ ​കേ​സ് അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ന്‍ ചി​ല ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട്ട​താ​യി അ​ന്നു​ത​ന്നെ ആ​രോ​പ​ണ​മു​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ, ര​ണ്ട് ഉ​ന്ന​ത​ര്‍ കൈ​ക്കൂ​ലി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​യും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    നാ​ല്​ സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ തി​രോ​ധാ​ന​മാ​ണ് വി​വി​ധ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ള്‍ സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല്‍ മൂ​ന്നു​പേ​രെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ വി​വി​ധ കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ശ​യം.

