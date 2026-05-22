Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമൂന്നാറിന്റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 May 2026 11:09 AM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 11:09 AM IST

    മൂന്നാറിന്റെ മനോഹാരിതക്ക് മങ്ങൽ; വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷയിൽ മൂന്നാർ ടൂറിസം പ്രതിസന്ധിയിലേക്കോ?

    text_fields
    bookmark_border
    മൂന്നാറിന്റെ മനോഹാരിതക്ക് മങ്ങൽ; വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷയിൽ മൂന്നാർ ടൂറിസം പ്രതിസന്ധിയിലേക്കോ?
    cancel

    ഇടുക്കി: മൂന്നാർ-വട്ടവട റൂട്ടിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ അടുത്തിടെ സന്ദർശകരും പ്രാദേശിക ടൂറിസം തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുണ്ടായ അടിപിടി മലയോര ടൂറിസം മേഖലയിലെ സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ, ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങൾ, ശക്തമായ പൊലീസ് കാവലിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

    വർക്കലയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് സഞ്ചാരികളെ ഇറക്കാനായി ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ റോഡരികിൽ നിർത്തിയതാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പ്രദേശവാസികൾ തങ്ങളെ ചീത്തവിളിച്ചെന്നും തുടർന്ന് നടന്ന തർക്കം കൈയാങ്കളിയിൽ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ആരോപിക്കുന്നത്.

    ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, പ്രദേശത്തെ ചില പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും ടൂറിസം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതായും ആരോപിച്ച് നിരവധി ഓൺലൈൻ പോസ്റ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരം തുടർച്ചയായ സംഘർഷങ്ങൾ സന്ദർശകരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ടൂറിസ്റ്റുകളും ട്രാവൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരും പറയുന്നുണ്ട്. ടൂറിസ്റ്റുകളെ ഉപദ്രവിക്കുക, വഴിതടസ്സപ്പെടുത്തുക, ടൂറിസം മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്കും മറ്റ് പ്രാദേശിക ബിസിനസുകാർക്കും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളും പരാതികളിൽ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്.

    അതേസമയം, വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അശ്രദ്ധമായ പെരുമാറ്റം പ്രദേശത്ത് വലിയ ആശങ്കക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് നാട്ടുകാരും പ്രാദേശിക ടൂറിസം തൊഴിലാളികളും വാദിക്കുന്നത്. മൂന്നാർ-മാട്ടുപ്പെട്ടി-എക്കോ പോയിന്റ് റോഡ്, കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാത തുടങ്ങിയ തിരക്കേറിയ റൂട്ടുകളിൽ ടൂറിസ്റ്റ് ബസുകൾ ഹൈവേകളിലും എസ്റ്റേറ്റ് റോഡുകളിലും നിർത്തിയിട്ട് റീൽസുകളും ഡാൻസ് വീഡിയോകളും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും ഇത് വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു.

    ഇടുങ്ങിയ റോഡുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും, ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് വെക്കുകയും, പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസം സീസണുകളിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂറിസ്റ്റുകളുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ആംബുലൻസ് അടക്കമുള്ള അടിയന്തിര വാഹനങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

    ഇതിനിടയിൽ, ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 105 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലെ കുരങ്ങണി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധിയിലാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത്. തിരക്കേറിയ ഈ ടൂറിസം മേഖലയിൽ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താനും ഉടനടി പൊലീസ് സഹായം ലഭ്യമാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

    സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെയും ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ജീപ്പ് ഡ്രൈവർമാർക്കും ടൂറിസം തൊഴിലാളികൾക്കുമായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ്. വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, മീശപ്പുലിമല പോലുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഗതാഗത സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. വലിയ ബസുകളിൽ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളെ ജീപ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി യാത്ര ചെയ്യിക്കുന്നതിലൂടെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TouristmunnariduukiKerala NewsTourism News
    News Summary - The beauty of Munnar is fading; Is Munnar tourism heading for a crisis over the safety of tourists?
    Similar News
    Next Story
    X