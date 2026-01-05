Begin typing your search above and press return to search.
    നേമത്ത് പോര് കനക്കും; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ശിവൻകുട്ടിയും നേർക്കുനേർ; യു.ഡി.എഫിന് ആര് വരും..?

    നേമത്ത് പോര് കനക്കും; രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും ശിവൻകുട്ടിയും നേർക്കുനേർ; യു.ഡി.എഫിന് ആര് വരും..?
    camera_altരാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, വി. ശിവൻകുട്ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ​​രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ര​ളം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന നേ​മം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ചി​ത്രം ഏ​റെ​ക്കു​റേ തെ​ളി​ഞ്ഞു. സി​റ്റി​ങ്​ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യും സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ രാ​ജീ​വ്​ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​യും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​യി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ക്കു​റി ആ​ര്​ വ​രു​​മെ​ന്നാ​ണ്​ മ​ണ്ഡ​ലം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2016ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ​യും ക​ട​ത്തി​വെ​ട്ടി ഒ. ​രാ​ജ​​ഗോ​പാ​ലി​ലൂ​ടെ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ദ്യ​മാ​യി അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ തു​റ​ന്നു. 8,761 വോ​ട്ടി​നാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ ജ​യി​ച്ച​ത്. 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞു​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ കു​മ്മ​നം രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി 3,949 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി മ​ണ്ഡ​ലം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. മു​ൻ കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ബി.​ജെ.​പി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ്​ നേ​മം. പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ​തു​മു​ത​ൽ നേ​മം സീ​റ്റി​ൽ രാ​ജീ​വി​ന്​ ക​ണ്ണു​ണ്ട്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വേ​ള​യി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ നേ​മ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തി​യ ജാ​ഥ​യു​ടെ ലീ​ഡ​ർ രാ​ജീ​വാ​യി​രു​ന്നു. നേ​മ​ത്ത്​ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​താ​യും നേ​തൃ​ത്വം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ്​ രാ​ജീ​വ്​ അ​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ സ്വ​യം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ന​ട​ത്തി.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ നേ​മം നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ൽ അ​ഭി​മാ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. വീ​ണ്ടും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​മെ​ന്നും മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വേ​ള​യി​ൽ​ത​​ന്നെ​ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യോ​ട്​ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​ക്ക്​ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും ന​ൽ​കി. നേ​മ​ത്തേ​ക്ക്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ മ​റ്റ് പേ​രി​ല്ല എ​ന്ന​തും ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​മ​ത്തു​ണ്ടാ​യ ലീ​ഡും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യ​വും ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മേ​കു​ന്നു​ണ്ട്. നേ​മ​ത്ത്​ ഇ​നി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്​​ വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി. പി​ന്നീ​ട് സ്വ​​യം​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ശൈ​ലി​യ​ല്ലെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി​യും മു​ന്ന​ണി​യും തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​യാ​ൾ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രു​ത്തി.

    നേമത്തേക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുങ്ങി ശിവൻകുട്ടി

    തൃ​ശൂ​ർ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ നേ​മം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ല്ലെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ് കു​ടു​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ തൃ​ശൂ​രി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് നേ​മ​ത്ത് ഇ​നി മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ​

    ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജീ​വ് ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ വീ​ണ്ടും നേ​മ​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യാ​ണ്, നേ​മ​ത്തേ​ക്ക് ഇ​നി​യി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    നേ​മ​ത്ത് മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ജ​യി​ക്കു​ക​യും ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഒ. ​രാ​ജ​ഗോ​പാ​ലി​നോ​ട് തോ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​നി നേ​മ​ത്ത് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​േ​ത​സ​മ​യം, ആ​രാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​ത് അ​ട​ക്കം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യും മു​ന്ന​ണി​യു​മാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സ്വ​യം​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശൈ​ലി​​യ​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പാ​ർ​ട്ടി തീ​രു​മാ​ന​​മെ​ടു​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചാ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    നേ​മ​ത്ത് വീ​ണ്ടും ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലൊ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും നേ​മ​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ് ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ന്ന​ത്.

