cancel By ആർ.സുനിൽ കോഴിക്കോട്: വയനാട്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന് ഇരകളായവരുടെ പുനരധിവാസത്തിന് ഭൂമിയില്ലെന്ന സർക്കാർ വാദം പൊളിയുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്‍റെ കൈവെള്ളയിൽ 290 ഏക്കർ മിച്ചഭൂമിയായിരുന്നിട്ടും അത് ഏറ്റെടുക്കാതെ പൊന്നുംവില നിൽകി തോട്ടഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ ഹൈകോടതിയിൽ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. പുനരധിവാസത്തിന് അനുയോജ്യമായ മിച്ചഭൂമി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും എസ്റ്റേറ്റ് മുതലാളിമാരുടെ ഭൂമി പണം കൊടുത്ത് ഏറ്റെടുക്കാം എന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഹൈകോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. കോടതിയിൽ എ.ജി ആവശ്യപ്പെട്ടുന്നുവെങ്കിൽ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡിന് നിയമതടസമില്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന ഭൂമിയാണിത്. എന്നാൽ ഹൈകോടതിയിൽ എ.ജി പുനരധിവാസത്തിന് വയനാട്ടിൽ മിച്ചഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ടെന്ന് വിവരം മറച്ചു പിടിച്ചു. റവന്യൂ രേഖകൾ പ്രകാരം വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരി താലൂക്കിൽ 200.23 ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട്. 1947ന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ രാജഗിരി റബ്ബർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് പാട്ടാവകാശമുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയാണിത്. നിലിവിൽ കൽപ്പറ്റ എസ്റ്റേറ്റ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയാണിത്. കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള സീലിങ് കേസിൽ വൈത്തിരി താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് മിച്ചഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 2016ൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഈ ടി.എൽ.ബി ഉത്തരവിനെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. മിച്ചഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഭൂമി വിൽപന നടത്തിയത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. വൈത്തിരി താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡിന്റെ നടപടിക്രമപ്രകാരം 290.85 ഏക്കർ മിച്ചഭൂമിയായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഉത്തരവായ ഈ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയാണ് ബോച്ചെ ഭൂമിപുത്രക്ക് ഭൂമി കൈമാറിയത്. കൽപറ്റ സബ് രജിസട്രാർ ഓഫിസിലെ ആധാരപ്രകാരം, വൈത്തിരി താലൂക്ക് കോട്ടപ്പടി വില്ലേജിലെ ആകെ 352.1142 ഹെക്‌ടർ ഭൂമി രാജഗിരി റബർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് കമ്പനിക്കുവേണ്ടി ഡയറക്‌ടർ കെ. സുരേഷാണ് കൈമാറ്റം നടത്തിയത്. ബോച്ചെ ഭൂമിപുത്ര പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനു വേണ്ടി ഡയറക്ട‌ർ ലിജോ മുത്തേടനാണ് ഭൂമി തീറ് നൽകിയത്. രാജഗിരി റബർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ പേരിൽ സീലിങ് കേസ് നിലവിലുണ്ട്. കോടതിയിൽ റിവിഷൻ ഫയൽ ചെയ്തതോടെ ഉത്തരവിലെ നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. ഭൂപരിഷ്കരണനിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 84 പ്രകാരം ഈ ആധാരം അസാധുവാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് മിച്ചഭൂമിയുടെ ആധാരം നടത്തിയത്. നിയമത്തിലെ പ്രകാരം ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ആധാരങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ വകുപ്പ് 120 (എ) പ്രകാരം കലക്ടർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ, സർക്കാർ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചു. വിലയാധാരത്തിലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആകെ 352.1142 ഹെക്‌ടർ (870.07 ഏക്കർ) ഭൂമിയാണ്. അതിൽ ടി.എൽ.ബി ഉത്തരവിൽ മിച്ചഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന 200.23 ഏക്കറിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേസിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് 1976ൽ മിച്ചഭൂമിയായി കണ്ടെത്തിയത് 680 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ്. പിന്നീട് കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം 290.85 ഏക്കർ ഭൂമിയായി. ഈ മിച്ചഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് പതിച്ച് നൽകാൻ സർക്കാറിന് മുന്നിൽ തടസമൊന്നുമില്ല. ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഭൂമി തരംമാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നാല് മാസത്തിനകം നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2016ൽ താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡ് ഉത്തരവായത്. കോഴിക്കോട് രാരോത്ത് വില്ലേജിലെ 90.62 ഏക്കറാണ് മറ്റൊരു മിച്ചഭൂമി. വയനാട്ടിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ മിച്ചഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇതൊന്നും തന്നെ ഹൈകോടതിയിൽ എ.ജി സൂചിപ്പിച്ചില്ല. പൊന്നുംവിലക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കനാണ് സർക്കാറിന് താൽപര്യം. Show Full Article

The argument that there is no land for resettlement falls apart; 290 surplus land in the hands of the government