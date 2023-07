cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തിരുവനന്തപുരം; ജില്ലയിലെ വിവിധ ജയിലുകളുടെ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും, തടവുകാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുമായി ഈ മാസം 28 ന് ഹൈക്കോടതി ആക്ടിം​ഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും, ലീ​ഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനുമായ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ജില്ലയിലെ ജയിലുകൾ സന്ദർശിക്കും. രാവിലെ 9.15 ന് നെട്ടുകാൽത്തേരി തുറന്ന ജയിലിലെ അന്തേവാസികൾക്കായി നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ ദേശീയ ഹെപ്പറ്റിറ്റസ് കൺട്രോൾ പ്രോ​ഗ്രാമിന്റെ ഭാ​ഗമായി നടത്തുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തുടർന്ന് ഉച്ചക്ക് 12.45 ന് അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയിലിലേയും 1.15. ന് പൂജപ്പുര വനിതാ ജയിലിലേയും തടവുകാരെ കാണും. തുടർന്ന് 2.45 ന് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ജോബ് സ്കിൽ ട്രെയിനിം​ഗ് പരിപാടിയും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൾ ജഡ്ജും ലീ​ഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ജില്ലാ ചെയർമാനുമായ പി.വി ബാലകൃഷ്ണൻ, ജില്ലാ ജഡ്ജും, കേരള ലീ​ഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുമായ ജോഷി ജോൺ, ജയിൽ ഡി.ജി.പി കെ. പദ്മകുമാർ, അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജ് കെ.പി അനിൽകുമാർ, ജില്ലാ ലീ​ഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറിയും സബ്ജഡ്ജുമായ എസ്. ഷംനാദ്, തുടങ്ങിയവരും അദ്ദേഹത്തെ അനു​ഗമിക്കും. Show Full Article

News Summary -

The Acting Chief Justice of the High Court will visit the jails in the district