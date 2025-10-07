Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 7 Oct 2025 7:14 AM IST
    date_range 7 Oct 2025 7:14 AM IST

    'സുവർണചകോരം’ സമ്മാനത്തുക നൽകിയത് അക്കൗണ്ട് മാറി

    ‘ക്ലാര സോള’ നിർമാതാവിനുള്ള 13 ലക്ഷം മറ്റൊരു സ്വീഡിഷ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറി അയച്ചു
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ (ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ) ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന സു​വ​ർ​ണ ച​കോ​ര പു​ര​സ്കാ​ര തു​ക വി​ദേ​ശ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് മാ​റി അ​യ​ച്ചു. ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍റെ അ​നാ​സ്ഥ​മൂ​ലം അ​ന​ധി​കൃ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ തു​ക സ്വീ​ഡി​ഷ് പൊ​ലീ​സ് ‘പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ’, ഖ​ജ​നാ​വി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​മാ​യ 13 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ തേ​ടി സ​ർ​ക്കാ​റും ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​യും ത​ല​പു​ക​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    2022 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന കേ​ര​ള രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ മി​ക​ച്ച ചി​ത്ര​ത്തി​നു​ള്ള സു​വ​ര്‍ണ​ച​കോ​രം കോ​സ്റ്റാ​റി​ക്ക​ൻ ചി​ത്രം ‘ക്ലാ​ര സോ​ള’​ക്കാ​യി​രു​ന്നു. ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ സം​വി​ധാ​യി​ക​ക്കും നി​ർ​മാ​താ​വി​നു​മാ​യി 20 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ്ര​ശ​സ്തി പ​ത്ര​വു​മാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​യി സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. സം​വി​ധാ​യി​ക ന​താ​ലി അ​ൽ​വാ​രെ​സും നി​ർ​മാ​താ​വ് നി​മ യൂ​സ​ഫി​യും സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല. മേ​ള സ​മാ​പി​ച്ച ശേ​ഷം ന​താ​ലി​യും നി​മ​യും ഇ- ​മെ​യി​ൽ വ​ഴി കൈ​മാ​റി​യ സ്വീ​ഡി​ഷ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​റി​ലേ​ക്ക് എ​സ്.​ബി.​ഐ വ​ഴി പ​ണം ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ചെ​യ്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ, മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ക്കാ​ദ​മി കൈ​മാ​റി​യ 13 ല​ക്ഷം മ​റ്റൊ​രു സ്വീ​ഡി​ഷ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണ് പോ​യ​തെ​ന്നും മ​തി​യാ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ണം സ്വീ​ഡി​ഷ് പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ച് സ്വീ​ഡി​ഷ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റു​ടെ ഇ-​മെ​യി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.ഇ-​മെ​യി​ലി​ന്‍റെ സ​ത്യാ​വ​സ്ഥ അ​റി​യാ​ൻ എ​സ്.​ബി.​ഐ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ണം പോ​യ​ത് മ​റ്റൊ​രു അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​ണെ​ന്ന വ​സ്തു​ത തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്വീ​ഡി​ഷ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കാ​രം അ​ക്കാ​ദ​മി സ്വീ​ഡി​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തു​ക പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സ്വീ​ഡി​ഷ് ട്ര​ഷ​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മ​റ്റൊ​രു ഇ-​മെ​യി​ലും ല​ഭി​ച്ചു.

    ന​ഷ്ട​മാ​യ പ​ണ​ത്തി​ന് പ​ക​രം വീ​ണ്ടും 13 ല​ക്ഷം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റു​ടെ ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തോ​ടെ നി​മ യൂ​സ​ഫി​യു​മാ​യും സം​വി​ധാ​യി​ക​യു​മാ​യും അ​ക്കാ​ദ​മി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ​ല​ത​വ​ണ ഇ-​മെ​യി​ൽ മു​ഖാ​ന്ത​ര​വും അ​ല്ലാ​തെ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി യാ​തൊ​രു പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വും ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ക്കാ​ദ​മി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​അ​ജോ​യ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും വി​ജി​ല​ൻ​സി​നും അ​ക്കാ​ദ​മി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - the account where the prize money was given has changed
