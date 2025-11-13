Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഐ.എഫ്.എഫ്.കെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 11:54 PM IST

    ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ രാജ്യാന്തര മത്സരവിഭാഗത്തിലേക്ക് ‘തന്തപ്പേര്’

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ രാജ്യാന്തര മത്സരവിഭാഗത്തിലേക്ക് ‘തന്തപ്പേര്’
    cancel
    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മു​പ്പ​താ​മ​ത് ഐ.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​കെ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര മ​ത്സ​ര​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ‘ത​ന്ത​പ്പേ​ര്’ (Life of a phallus) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ഉ​ട​ലാ​ഴ​മെ​ന്ന ആ​ദ്യ സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടി​യ സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ആ​വ​ള​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത് സി​നി​മ​യാ​ണ് ത​ന്ത​പ്പേ​ര്.

    ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ഏ​ക ഗു​ഹാ​വാ​സി​ക​ളാ​യ ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സി​നി​മ​യു​ടെ നാ​യ​ക​നാ​കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് ത​ന്ത​പ്പേ​രി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത. തു​ളു, തെ​ലു​ങ്ക്, ക​ന്ന​ട, ത​മി​ഴ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ സ​ങ്ക​ര​രൂ​പ​മാ​യ ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക ഭാ​ഷ​യി​ലാ​ണ് സി​നി​മ ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ജി​യോ​ബേ​ബി​യും പ്ര​ധാ​ന വേ​ഷ​ത്തി​ലെ​ത്തു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു​വ​ർ​ഷ​മാ​യു​ള്ള ക​ഠി​ന​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സി​നി​മ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. 20ല​ധി​കം ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ അ​ഭി​ന​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സി​നി​മ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​വേ​ഷം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന പൂ​ച്ച​പ്പാ​റ മ​ണി ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ കാ​ല​ത്തി​നി​ടെ ആ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. 200 താ​ഴെ മാ​ത്രം ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള ഗോ​ത്ര​വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ചോ​ല​നാ​യ്ക്ക​ർ. ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​രീ​തി ഒ​രു ച​ല​ച്ചി​ത്ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ​ക​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ആ​വ​ള പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:iffk
    Similar News
    Next Story
    X