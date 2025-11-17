Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 4:59 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 5:43 PM IST

    ഭർത്താവ് ഓടിച്ച ബൈക്കിൽ ലോറി തട്ടി ഭാര്യക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

    road accident cctv
    Listen to this Article

    കോട്ടയം: തലയോലപ്പറമ്പിൽ ഭർത്താവ് ഓടിച്ച ബൈക്കിൽ ലോറി തട്ടി ഭാര്യക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തലയോലപ്പറമ്പ് അടിയം ശ്രീനാരായണ വിലാസം വീട്ടിൽ പ്രമോദ് സുഗുണന്റെ ഭാര്യ ആശ പ്രമോദ് (46) ആണ് മരിച്ചത്.

    ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45 ന് തലയോലപ്പറമ്പ് ചാലപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തായിരുന്നു അപകടം. വൈക്കം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ആശയും ഭർത്താവ് പ്രമോദും. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ ട്രെയിലർ ലോറി തട്ടുകയായിരുന്നു.

    റോഡിൽ വീണ ആശയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ലോറിയുടെ ചക്രങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി. തൽക്ഷണം മരണം സംഭവിച്ചു. ഭർത്താവിന് നിസാര പരിക്കേറ്റു.

    ആശയുടെ മൃതദേഹം വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. സംഭവത്തിൽ തലയോലപ്പറമ്പ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

    Show Full Article
    TAGS:Accident DeathRoad Accident
    News Summary - thalayolaparambu accident death
