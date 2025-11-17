Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 17 Nov 2025 4:59 PM IST
Updated Ondate_range 17 Nov 2025 5:43 PM IST
ഭർത്താവ് ഓടിച്ച ബൈക്കിൽ ലോറി തട്ടി ഭാര്യക്ക് ദാരുണാന്ത്യംtext_fields
കോട്ടയം: തലയോലപ്പറമ്പിൽ ഭർത്താവ് ഓടിച്ച ബൈക്കിൽ ലോറി തട്ടി ഭാര്യക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. തലയോലപ്പറമ്പ് അടിയം ശ്രീനാരായണ വിലാസം വീട്ടിൽ പ്രമോദ് സുഗുണന്റെ ഭാര്യ ആശ പ്രമോദ് (46) ആണ് മരിച്ചത്.
ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45 ന് തലയോലപ്പറമ്പ് ചാലപ്പറമ്പ് ഭാഗത്തായിരുന്നു അപകടം. വൈക്കം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ആശയും ഭർത്താവ് പ്രമോദും. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ ട്രെയിലർ ലോറി തട്ടുകയായിരുന്നു.
റോഡിൽ വീണ ആശയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ലോറിയുടെ ചക്രങ്ങൾ കയറിയിറങ്ങി. തൽക്ഷണം മരണം സംഭവിച്ചു. ഭർത്താവിന് നിസാര പരിക്കേറ്റു.
ആശയുടെ മൃതദേഹം വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. സംഭവത്തിൽ തലയോലപ്പറമ്പ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
