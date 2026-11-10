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    ത​ലാ​സീ​മി​യ രോ​ഗം; വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​തെ നി​ജീ​ഷ് യാ​ത്ര​യാ​യി

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    Thalassemia
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    എം.​ആ​ർ.​ഐ.​ടി.​ടു സ്റ്റാ​ർ സ്കാ​നി​ങ്ങി​നാ​യി ബം​ഗ​ളൂ​രി​ലെ​ത്തി​യ നി​ജി​ഷ് അഛ​ൻ ഷാ​ജി​യോ​ടൊ​പ്പം

    (​ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) 

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​​ലെ ഹെ​മ​റ്റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ തു​ട​ങ്ങാ​നി​രി​ക്കെ കു​രു​വി​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി കാ​ദി​കു​ള​ങ്ങ​ര നി​ജീ​ഷ് (22) യാ​ത്ര​യാ​യി. പ​നി ബാ​ധി​ച്ച് ത​ലാ​സീ​മി​യ രോ​ഗം മൂ​ർഛി​ച്ചാ​ണ് നി​ജീ​ഷി​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ട്. മ​രു​ന്ന് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ടെ​ണ്ട​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ​മ​രു​ന്ന് മു​ട​ങ്ങി​യ​ത് കാ​ര​ണം ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക ത​ല​സീ​മി​യ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ക​ര​ളി​ലും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലും മ​റ്റ് സു​പ്ര​ധാ​ന ആ​ന്ത​രി​കാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​യ​റ്റു​ന്ന ര​ക്ത​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​രു​മ്പി​​ന്റെ ആ​ധി​ക്യം വ​ർ​ധി​ച്ച് അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ കേ​ര​ള ബ്ല​ഡ് പേ​ഷ്യ​ന്റ്സ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ബാം​ഗ്ലൂ​ർ നാ​രാ​യ​ണ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ രോ​ഗ​ത്തി​​ന്റെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ബാം​ഗ്ലൂ​രി​ൽ എം. ​ആ​ർ.​ഐ. ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. സ്കാ​നി​ങ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ജീ​ഷി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ ചി​കി​ത്സ തു​ട​രാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. നി​ജീ​ഷി​ന്റെ ഹീ​മോ​ഗ്ലോ​ബി​ൻ നി​ര​ക്ക് അ​ഞ്ച് ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം സ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ര​ക്തം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലും ഒ​രു വി​ദ​ഗ ഹെ​മ​റ്റോ​ള​ജി​സ്റ്റി​ന്റെ​യും കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റി​ന്റെ​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​വ​ണം. എ​ന്നാ​ൽ നാ​ല് ദി​വ​സം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് കാ​ഷ്വാ​ലി​റ്റി​യി​ലും ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡി​ലും ഐ.​സി.​യു​വി​ലു​മാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഹെ​മ​റ്റോ​ള​ജി​സ്റ്റി​ന്റെ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യോ ഹെ​മ​റ്റോ​ള​ജി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് രോ​ഗി​യെ മാ​റ്റു​ക​യോ ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ല. ചി​കി​ത്സ​യി​ലെ പോ​രാ​യ്മ കാ​ര​ണം ആ​റ് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ത​ലാ​സീ​മി​യ രോ​ഗി​യാ​ണ് നി​ജീ​ഷ്. ഇ​തി​ന് മു​മ്പ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ബി.​എ​സ്.​സി ന​ഴ്‌​സി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി തേ​ജ ല​ക്ഷ്മി​യും മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Thalassemia Patient Dies Kozhikode
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