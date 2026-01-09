Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    9 Jan 2026 11:13 PM IST
    സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ തീവ്രവാദം; ആദിലിന് ഐ.എസ് ബന്ധമെന്ന് എ.ടി.എസ്

    Uttar Pradesh,Arrested,Navy ship,Leaking details,Pakistan, ഉത്തർപ്രദേശ്, അറസ്റ്റ്, നേവി കപ്പൽ. ഉഡുപ്പി
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽവെ​ച്ച് പി​ടി​കൂ​ടി​യ യു​വാ​വി​ന് ഐ.​എ​സ് ബ​ന്ധ​മെ​ന്ന് തീ​വ്ര​വാ​ദ വി​രു​ദ്ധ സ്‌​ക്വാ​ഡ് (എ.​ടി.​എ​സ്). മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ദി​ൽ സ​യ്യ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ആ​ദി​ൽ ഐ.​എ​സ് ഘ​ട​കം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നും സ​മൂ​ഹമാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഐ.​എ​സ് ആ​ശ​യം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    സൗ​ദി​യി​ൽനി​ന്നാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യംവെ​ച്ച് ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. എ.​ടി.​എ​സി​ന് പു​റ​മേ എ​ൻ.​ഐ.​എ ഉ​ദ്യോ​​ഗ​സ്ഥ​രും ഐ.​ബി​യും ആ​ദി​ലി​നെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്ഥാ​നി​ലെ ഐ.​എ​സ് സ്വാ​ധീ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പ് ആ​ദി​ലി​ന്‍റെ ഭാ​​ഗ​ത്ത് നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും എ.​ടി.​എ​സ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ യു​വാ​ക്ക​ളെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നോ‍യെ​ന്നും ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണോ ഇ​യാ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തി​യ​തെ​ന്നും എ.​ടി.​എ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. ആ​ദി​ലി​ന്‍റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക​ളെ​യും എ.​ടി.​എ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​രു​ടെ അ​ട​ക്കം ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചുവ​രി​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:NIAATSArrest
    News Summary - Terrorism through social media; ATS says Adil has links to IS
