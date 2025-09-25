Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപാലക്കാട് സ്മാർട്ട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:20 AM IST

    പാലക്കാട് സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്ക് ടെൻഡറായി

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ
    പാലക്കാട് സ്മാർട്ട് സിറ്റിക്ക് ടെൻഡറായി
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കൊ​ച്ചി-​ബം​ഗ​ളൂ​രു വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി​യു​ടെ ആ​ദ്യ നോ​ഡാ​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി​യു​ടെ (ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ് ക്ല​സ്റ്റ​ർ) അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ടെ​ൻ​ഡ​റാ​യി.

    ദി​ലീ​പ് ബി​ൽ​ഡ്കോ​ൺ ലി​മി​റ്റ​ഡും (ഡി.​ബി.​എ​ല്‍) പി.​എ​സ്.​പി പ്രോ​ജ​ക്ട​സ് ലി​മി​റ്റ​ഡും ചേ​ര്‍ന്നു​ള്ള സം​രം​ഭ​ത്തി​നാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ ക​രാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്ത് അ​നു​വ​ദി​ച്ച 12 വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി-​സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി. ജി.​എ​സ്.​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1316.13 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കാ​ണ് ക​രാ​ര്‍ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്. നി​ർ​മാ​ണം ഉ​ട​ൻ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    3,600 കോ​ടി​യോ​ളം രൂ​പ ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് വ്യ​വ​സാ​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി. ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പു​ത​ന്നെ കി​ഫ്ബി വ​ഴി സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ 1,489 കോ​ടി രൂ​പ ചെ​ല​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. 1,450 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. നി​ല​വി​ല്‍ കി​ന്‍ഫ്ര​യു​ടെ കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള ഭൂ​മി ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി കോ​റി​ഡോ​ര്‍ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റും.

    ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ 110 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യും മാ​ര്‍ച്ചി​ല്‍ 220 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യും കൈ​മാ​റി​യ​പ്പോ​ള്‍ ര​ണ്ടു​ഘ​ട്ട​മാ​യി കേ​ന്ദ്രം 313.5 കോ​ടി രൂ​പ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ചെ​ന്നൈ-​ബം​ഗ​ളൂ​രു വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി കൊ​ച്ചി-​ബം​ഗ​ളൂ​രു വ്യാ​വ​സാ​യി​ക ഇ​ട​നാ​ഴി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ 2019 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:smart cityKINFRATender
    News Summary - Tender for Palakkad Smart City
    Similar News
    Next Story
    X