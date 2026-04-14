Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    14 April 2026 7:32 AM IST
    Updated On
    14 April 2026 7:32 AM IST

    കൊടും ചൂട്; ഇടുക്കിയും വയനാടും ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിൽ താപനില മുന്നറിയിപ്പ്

    Temperature warning
    കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിൽ കൊടും ചൂട് തുടരുന്നു. പാലക്കാട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 39.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, പാലക്കാട് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയർന്നേക്കും. ഇടുക്കിയും വയനാടും ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് താപനില മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്.

    കൊല്ലത്ത് 39 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയർന്നേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണിപ്പോഴുള്ളത്.

    ഉയർന്ന താപനിലയും ഈർപ്പമുള്ള വായുവും കാരണം മലയോര മേഖലകളിലൊഴികെ, ചൂടും അസ്വസ്ഥതയുമുള്ള കാലാവസ്ഥക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. പകൽ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്നു. നിർജലീകരണം തടയാനും നേരിട്ട് ശരീരത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഏറെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചൂട് വർധിക്കാനാണ് സാധ്യത.

    TAGS:Climate NewsKerala NewsHigh Temperature Warning
    News Summary - Temperature warning in 12 districts
