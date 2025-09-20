Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    20 Sept 2025 11:07 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 11:07 PM IST

    ശമ്പളകുടിശ്ശിക: സെക്രട്ടേറിയറ്റ്​ മാർച്ചുമായി അധ്യാപകർ

    ശമ്പളകുടിശ്ശിക: സെക്രട്ടേറിയറ്റ്​ മാർച്ചുമായി അധ്യാപകർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2016 മു​ത​ൽ 2021 വ​രെ എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​നം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ശ​മ്പ​ളം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് ‘നോ​ഷ​ണ​ൽ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ക​ല​ക്ടീ​വ്​’ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ മാ​ർ​ച്ച്​ ന​ട​ത്തി. 2016 മു​ത​ൽ നി​യ​മി​ത​രാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് 2021 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ നി​യ​മ​നാം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ആ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ശ​മ്പ​ളം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    മു​ൻ എം.​പി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​ടി. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള പ്രൈ​വ​റ്റ് എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ണി കൊ​ല്ലം, കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ഗി​ൽ​ഡ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​ബി​ജു, നോ​ഷ​ണ​ൽ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ക​ല​ക്ടീ​വ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​പി. അ​നീ​ഷ്, സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​നി​ഖി​ൽ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് കു​ന്ന​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ. ​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:salary issueSecretariat marchAided Teacher
