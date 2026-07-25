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    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 July 2026 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 11:05 PM IST

    അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും; ഡിവിഷൻ ഫാൾ ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ സാധ്യത പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ

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    അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും; ഡിവിഷൻ ഫാൾ ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ സാധ്യത പരിശോധിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ
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    മ​ല​പ്പു​റം: വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​മെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി എ​ന്‍. ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ല്‍ ‘ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ്‌​ക്വ​യ​ര്‍’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്ക് നി​യ​മ​ന അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത്, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി നി​യ​മ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ശ്ര​മം.

    സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഫി​റ്റ്‌​ന​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലാ​ത്ത നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ള്‍ പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പു​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തും. സൈ​ബ​ര്‍ സു​ര​ക്ഷ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളി​ല്‍ അ​വ​ബോ​ധം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ക്കു​റ​വ് കാ​ര​ണം ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ഫാ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ അ​ധ്യാ​പ​ക-​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​നു​പാ​തം 40 ആ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. 500 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​രു കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ എ​ന്ന​ത് 300 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​രു കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ എ​ന്നാ​ക്കി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൈ​റ്റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ 14 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ഒ​രേ​സ​മ​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്രൈ​മ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​യും മ​ന്ത്രി ഓ​ണ്‍ലൈ​നാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ സ്‌​ക്വ​യ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ര്‍ഗ​രേ​ഖ മ​ന്ത്രി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മു​ഴു​വ​ന്‍ ഐ​ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍മാ​ര്‍ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ക്കും കൈ​റ്റ് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് സി.​ഇ.​ഒ കെ. ​അ​ന്‍വ​ര്‍ സാ​ദ​ത്ത് അ​റി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എ. ജ​ബ്ബാ​ര്‍ ഹാ​ജി, സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​ൻ​മാ​രാ​യ പി.​കെ. അ​സ്‍ലു, ഷാ​ഹി​ന നി​യാ​സി, ജി​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​പ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കെ. ​ശ്രീ​ജ ഗോ​പി​നാ​ഥ്, കൈ​റ്റ് ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​രീ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

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    TAGS:StudentsN ShamsudheenTeacher
    News Summary - Teachers' Issues Will Be Resolved
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