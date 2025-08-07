Begin typing your search above and press return to search.
    അധ്യാപികയുടെ ഭർത്താവ്​ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം: പ്രധാനാധ്യാപികയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യണമെന്ന ഉത്തരവിന്​ സ്​റ്റേ

    അധ്യാപികയുടെ ശമ്പളം വൈകിയ കാര്യത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ലെന്ന്​
    ​കൊച്ചി: പത്തനംതിട്ടയില്‍ അധ്യാപികയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രധാനാധ്യാപികയെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യണമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശത്തിന്മേലുള്ള തുടർനടപടികൾക്ക്​ ഹൈകോടതിയുടെ സ്​റ്റേ. തനിക്കെതിരായ നടപടിനിർദേശം ചോദ്യംചെയ്ത്​ റാന്നി നാറാണംമൂഴി സെന്റ് ജോസഫ് സ്‌കൂള്‍ യു.പി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപിക അഞ്ജു ഫിലിപ്​ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ ടി.ആർ. രവിയുടെ ഉത്തരവ്​.

    സംസ്ഥാന സർക്കാർ, വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡി.ഇ.ഒ, സ്കൂൾ മാനേജർ തുടങ്ങിയവരടക്കം എതിർകക്ഷികൾക്ക്​ നോട്ടീസ്​ ഉത്തരവായ​ കോടതി രണ്ടാഴ്ചക്കകം വിശദീകരണം നൽകാനും നിർദേശം നൽകി.

    സ്​കൂളിലെ അധ്യാപിക ലേഖ രവീന്ദ്രന്റെ 13 വര്‍ഷത്തെ ശമ്പളകുടിശ്ശിക വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസില്‍നിന്ന് തടഞ്ഞുവെച്ചതില്‍ മനംനൊന്താണ്​​ ഭര്‍ത്താവ് വി.ടി. ഷിജോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ്​ കേസ്​.

    അധ്യാപികയുടെ ശമ്പളം വൈകിയ കാര്യത്തിൽ തനിക്ക്​ ഒരു പങ്കുമില്ലെന്ന്​ ഹരജിയിൽ പറയുന്നു. താൻ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ ചുമതല വഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്​ ഈ വർഷം മേയ്​ ഒന്നുമുതലാണ്​. ലേഖ രവീന്ദ്രന്റെ ശമ്പളവിഷയം 2012 മുതലുള്ളതും വർഷങ്ങളായി ​ഹൈകോടതിയിൽ കേസ്​ നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്​. ഈ വർഷമാണ്​ കുടിശ്ശിക നൽകാനുള്ള കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്​ വന്നത്​. അധ്യാപികയുടെ ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക ബിൽ ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് അനുവദിച്ചിരുന്നു.

    എന്നാൽ, തന്‍റെ വിശദീകരണംപോലും തേടാതെയാണ്​ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്യാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മാനേജ്​മെന്‍റിന്​ ആഗസ്റ്റ്​ നാലിന്​ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇത്​ റദ്ദാക്കണമെന്നുമാണ്​ ഹരജിയിലെ ആവശ്യം. ഹരജി തീർപ്പാകുംവരെ ഉത്തരവ്​ സ്​റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ഇടക്കാല ആവശ്യം കോടതി അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു.

