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    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 4:30 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 4:30 PM IST

    സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ

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    സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ
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    തിരുവനന്തപുരം: കാസർകോട്, കുമ്പള, മഞ്ചേശ്വരം ഉപ ജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ നടത്തിയ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിവാദമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകനെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കുമ്പള ഉപജില്ലയിലെ എ.യു.പി.എസ് പള്ളത്തടുക്കയിലെ അധ്യാപകനായ ​ഗുരു പ്രസാദിനെയാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

    ആഗസ്റ്റ് ആറിന് കാസർ​കോട്, കുമ്പള, മഞ്ചേശ്വരം ഉപ ജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകളിൽ ഫ്രീഡം ക്വിസ് എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ക്വിസ് മത്സരത്തലാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന രീതിയുള്ള ചോദ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യപ്പേപ്പർ തയ്യാറാക്കിയത് വളരെ ​ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

    ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സി​ൽ വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്ക​റെ പു​ക​ഴ്ത്തി​യ ചോ​ദ്യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കിയിരുന്നു. കാ​സ​ർ​കോ​ട്, കു​മ്പ​ള, മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം ഉ​പ​ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഫ്രീ​ഡം ക്വി​സ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​രം സാ​മൂ​ഹി​ക​ശാ​സ്ത്ര ക്ല​ബി​ന്റെ​യോ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യോ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് വാ​ർ​ത്ത​കു​റി​പ്പി​ൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കിയിരുന്നു.

    ‘ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി ആ​ര്?’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കു ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ വി.​ഡി. സ​വ​ർ​ക്ക​ർ എ​ന്ന പേ​ര് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് വി​വാ​ദ​മാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച ക്വിസിൽ ടൈ ബ്രേക്കർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന തലക്കെട്ടിന് കീഴിൽ അഞ്ചാമതായാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം. മഞ്ച്വേശ്വരം, കുമ്പള, കാസര്‍കോട് ഉപജില്ലകളിലേക്കായാണ് ഈ ചോദ്യാവലി തയാറാക്കിയത്.

    ചരിത്രത്തെ കാവിവത്കരിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ നീക്കം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാവും മഞ്ചേശ്വരം എം.എൽ.എയുമായ എ.​കെ.എം. അഷ്റഫ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറിച്ചിരുന്നു.

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    TAGS:suspensionVD Savarkarfreedom quizAdv. N. Shamsudheen MLA
    News Summary - സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ
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