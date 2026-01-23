Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅധ്യാപകൻ ക്ലാസ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Jan 2026 10:10 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:10 PM IST

    അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് മുറിയുടെ കാവൽക്കാരനല്ല, വഴികാട്ടി –സാദിഖലി തങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള അ​റ​ബി​ക് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​ങ്ങി
    അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് മുറിയുടെ കാവൽക്കാരനല്ല, വഴികാട്ടി –സാദിഖലി തങ്ങൾ
    cancel
    camera_alt

    എ.​കെ.​ടി.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം കണ്ണൂരിൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ക​ണ്ണൂ​ർ: വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ണ​ർ​വും കൈ​കോ​ർ​ക്കേ​ണ്ട കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് നാം ​ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ധ്യാ​പ​ക നേ​തൃ​ത്വം ക്ലാ​സ് മു​റി​ക​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങാ​തെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ​ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ. കേ​ര​ള അ​റ​ബി​ക് ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ.​ടി.​എ​ഫ്) സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ക്ലാ​സ് മു​റി​യു​ടെ കാ​വ​ൽ​ക്കാ​ര​നാ​യി മാ​ത്രം അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​ക​ണം അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പാ​ഠ​പു​സ്ത​ക അ​റി​വി​ൽ മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങ​രു​തെ​ന്നും മ​നു​ഷ്യ​നെ സ​മൂ​ഹ​ജീ​വി​യാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ള​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ.​എ.​ടി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ചേ​ലേ​രി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കെ.​എ.​ടി.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എം.​ടി. സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, കെ.​കെ. അ​ബ്ദു​ല്ല ചോ​യി​മ​ടം, ടി.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ഖ്, മു​സ്ത​ഫ മു​ക്കോ​ല, എം.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഫാ​റൂ​ഖ് വ​ട്ട​പ്പൊ​യി​ൽ, യൂ​നു​സ് പ​ട​ന്നോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ൻ​സൂ​ർ മാ​ട​മ്പാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ എ.​പി. ബ​ഷീ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​ടി സ​മ്മേ​ള​നം ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ർ കെ.​പി. താ​ഹി​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എ.​ടി.​എ​ഫ് സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എം.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഭാ​ഷാ​സ​മ്മേ​ള​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മി​ശ്ക്കാ​ത്തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ക​ണ്ണൂ​ർ മ​മ്മാ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. എം.​എ. സാ​ദി​ക്ക് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ക്കു​ന്ന വ​നി​ത സ​മ്മേ​ള​നം ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ പി. ​ഇ​ന്ദി​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്മേ​ള​നം പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ധൈ​ഷ​ണി​ക സ​മ്മേ​ള​നം സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ് എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. സം​ഘ​ട​ന സെ​ഷ​ൻ എ​ൻ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സ​മ്മേ​ള​നം മ​ന്ത്രി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ ക​ട​ന്ന​പ്പ​ള്ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:shihab thangal
    News Summary - Teacher is not the guardian of the classroom, but the guide, says Sadiqali Thangal
    Similar News
    Next Story
    X