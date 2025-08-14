Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    14 Aug 2025 7:02 PM IST
    14 Aug 2025 7:02 PM IST

    സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഭർത്താവ്​ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം: അധ്യാപികക്ക്​ ശമ്പളകുടിശ്ശിക 29 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു

    ശേഷിക്കുന്ന 23 ലക്ഷം പി.എഫിൽ ലയിപ്പിക്കും
    സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ ഭർത്താവ്​ ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം: അധ്യാപികക്ക്​ ശമ്പളകുടിശ്ശിക 29 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു
    ജീവനൊടുക്കിയ വി.ടി. ഷിജോ

    റാന്നി: ഭർത്താവ്​ ജീവനൊടുക്കിയതിനു പിന്നാലെ, അധ്യാപികയായ ഭാര്യക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക അനുവദിച്ചു. പത്തനംതിട്ട നാറാണംമൂഴി സെന്റ് ജോസഫ് യു.പി സ്കൂൾ അധ്യാപിക ലേഖ രവീന്ദ്രന്‍റെ കുടിശ്ശികയിൽ 29 ലക്ഷമാണ്​ ലഭിച്ചത്​. ശേഷിക്കുന്ന 23 ലക്ഷം പി.എഫിൽ ലയിപ്പിക്കും.

    ഇവരുടെ 12 വർഷത്തെ ശമ്പളം കുടിശ്ശികയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ മനോവിഷമത്തില്‍ ഭർത്താവ്​ റാന്നി അത്തിക്കയം നാറാണംമൂഴി വടക്കേച്ചരുവിൽ വി.ടി. ഷിജോ ​(47) ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

    ഭർത്താവിന്‍റെ മരണത്തിനു​ പിന്നാലെ അധ്യാപികയുടെ ശമ്പളവും മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളും മൂന്നു​ മാസത്തിനുള്ളിൽ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന്​ ഹൈകോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടും തുക നൽകിയില്ലെന്ന വിവരം പുറത്തു​ വന്നത്​ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസിലെ മൂന്നു ജീവനക്കാരെ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്തിരുന്നു.

    സെൻറ് ജോസഫ് സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപികയെ സസ്​പെൻഡ്​ ചെയ്യാൻ മാനേജ്‌മെന്റിനും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നിർദേശവും നൽകി. എന്നാൽ, മൂന്നു​ മാസം മുമ്പ്​ മാത്രം ചുമതലയേറ്റ പ്രധാന അധ്യാപികക്ക്​ വീഴ്ചയില്ലെന്നായിരുന്നു മാനേജ്​മെന്‍റ്​ ​നിലപാട്​. സസ്​പെൻഷൻ നിർദേശത്തിനെതിരെ സ്​​കൂൾ മാനേജ്​മെന്‍റ്​ ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചു സ്​റ്റേ വാങ്ങിയിരുന്നു.

    TAGS:salaryfinancial crisissalary arrears
    News Summary - Teacher granted salary arrears of Rs 29 lakhs after husband commits suicide due to financial crisis
