Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലഹരി ഇടപാടിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 July 2026 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 8:06 AM IST

    ലഹരി ഇടപാടിൽ മുഖ്യകണ്ണിയായ അധ്യാപിക അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നേരത്തെ പിടിയിലായ അധ്യാപികയുടെ ഇടനിലക്കാരിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്
    https://www.madhyamam.com/tags/drug-trafficking
    cancel
    camera_alt

    കാ​വ്യ

    വടകര: ലഹരി മാഫിയയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുഖ്യകണ്ണിയായ അധ്യാപിക വടകര പൊലീസ് പിടിയിലായി. കൂരാച്ചുണ്ട് ചെറുകാട് സ്വദേശി കാപ്പുമുക്ക് വീട്ടിൽ കാവ്യയെയാണ് (28) വടകര സി.ഐ എ.വി. ദിനേശ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ആവശ്യക്കാർക്ക് സംഘങ്ങൾ ലഹരി മരുന്നുകൾ എത്തിച്ച ശേഷം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് കാവ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു.

    കാവ്യയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മുഖാന്തിരമാണ് പണമിടപാട് നടത്തിയിരുന്നത്. നേരത്തെ ലഹരി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരുതോങ്കര സ്വദേശിനിയായ അധ്യാപിക കാഞ്ഞിരകുന്നുമ്മല്‍ കെ.സി കീര്‍ത്തനയെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാവ്യ വലയിലായത്. പേരാമ്പ്ര ബി.ആർ.സിയിൽ താത്കാലിക പി.ഇ.ടി അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു കീർത്തന. കാവ്യയും താത്കാലിക അധ്യാപികയാണ്. കാവ്യയുടെ അക്കൗണ്ട് മുഖാന്തിരം ലക്ഷങ്ങളുടെ ഇടപാടാണ് നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം വടകര ഡി.വൈ.എസ്.പിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയ തുടർച്ചയായ അന്വേഷണമാണ് കാവ്യയിലേക്ക് എത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:teacher arresteddrug trafficking caseOperation Toofan
    News Summary - Teacher arrested as key link in drug trafficking case
    Similar News
    Next Story
    X