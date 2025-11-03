Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:59 AM IST

    50 കോടിക്ക് ​ മുകളിൽ ടി.ഡി.എസ്​: സഹകരണ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്​

    കൊ​ച്ചി: 50 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം കോ​ടി​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക വിറ്റുവരവുള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ലി​ശ​ക്ക് ടി.​ഡി.​എ​സ് (ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് പിരിക്കുന്ന നികുതി) ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കും. പ്രാ​ഥ​മി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം ആ​ദാ​യ നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി 2020ൽ ​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​വി ചോ​ദ്യ​ചി​ഹ്​​ന​മാ​കു​ന്ന​ത്.

    50 കോ​ടി​ക്ക​പ്പു​റ​മു​ള്ള ബി​സി​ന​സി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കേ​ര​ള ബാ​ങ്കാ​ണ്​ നേ​രി​ട്ട്​ നി​കു​തി ഘ​ട​ന​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക​യെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​​ന​ത്തെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ്തം​ഭ​നാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​കും. പ്രാ​ഥ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ അ​പെ​ക്സ് സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​യ കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ക​രി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ​ണം ഒ​ന്നി​ച്ച്​ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ഥ​മി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക്​ വാ​യ്പ​യും ന​ൽ​കു​ന്നു. പ്രാ​ഥ​മി​ക സം​ഘ​ങ്ങ​ളും​ അ​പെ​ക്സ്​ സൊ​സൈ​റ്റി​യും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ പ​ലി​ശ​യി​ലെ ചെ​റി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​മാ​ണ്​ ഇ​വ​യു​​ടെ ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​ന് അ​ടി​സ്ഥാ​നം. ന​ബാ​ർ​ഡ്, എ​ൻ.​സി.​ഡി.​സി പോ​ലു​ള്ള​വ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള ബാ​ങ്കി​ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വാ​യ്പ​ക​ളും ഈ ​ശൃം​ഖ​ല ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്നു.

    50 കോ​ടി ടേ​ൺ ഓ​വ​ർ പ​രി​ധി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ലാ​ഭ​ത്തി​ന്​ നി​കു​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യി പ്രാ​ഥ​മി​ക ബാ​ങ്കി​ൽ പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ​ക​നും​ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി നി​കു​തി ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​വും​. അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ന്​ വാ​ഗ്ദാ​നം ന​ൽ​കി​യ പ​ലി​ശ ന​ൽ​കു​ന്ന​ ബാ​ധ്യ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​ഴി​വാ​കാ​നു​മാ​കി​ല്ല. ഇ​ത്​ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്​​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കും.

    ടി.​ഡി.​എ​സ്​ ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി​യ ന​ട​പ​ടി ഹൈ​കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ച​ത്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 25നാ​ണ്. അ​തി​ന്​ മു​മ്പേ ത​ന്നെ കേ​സി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ധി വ​ന്ന ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ്രാ​ബ​ല്യം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ലൂ​​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലെ ടി.​ഡി.​എ​സ്​ ബാ​ധ്യ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​യെ​ങ്കി​ലും ഈ ​മാ​സം മു​ത​ൽ ടേ​ൺ​ ഓ​വ​ർ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ടി.​ഡി.​എ​സ്​ പി​ടി​ക്കാ​ൻ 50 കോ​ടി​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ൽ ബി​സി​ന​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്രാ​ഥ​മി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്. നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്​ പ​ലി​ശ കു​റ​ച്ചും വാ​യ്പ​ക്ക്​ പ​ലി​ശ കൂ​ട്ടി​യും മാ​ത്ര​മേ ഈ ​അ​വ​സ്​​ഥ​യെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​വൂ​വെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    എ​ന്നാ​ൽ, നി​ല​വി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റ്​ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ൾ പ​ലി​ശ​ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. വാ​യ്പ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യ​താ​ണ്​​ ആ​ളു​ക​ളെ സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള വാ​യ്പ​ക​ൾ​ക്ക്​ റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വാ​ല്യു​വേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​ത​ട​ക്കം ചി​ല നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ വാ​യ്പ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന അ​നു​കൂ​ല ഘ​ട​ക​ത്തി​നും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കി​ട​പ്പാ​ടം ജ​പ്തി ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന നി​യ​മം വ​ന്ന​തോ​ടെ കി​ട​പ്പാ​ട​മ​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റ്​ ആ​സ്ഥി​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മേ വാ​യ്പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ള്ളൂ​. മു​മ്പ്​ ചി​ല സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നി​കു​തി ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കി​യ​ത്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത്​​ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യി​ൽ വ​രെ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യാ​ണ്​ നി​കു​തി ഇ​ള​വ്​ നേ​ടി​യ​ത്. നി​കു​തി ചു​മ​ത്താ​ൻ മ​തി​യാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​ന്ന്​ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ​ത്.

