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    കിഫ്ബിയുടെ കടം വീട്ടാൻ നികുതിപ്പണം

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    കിഫ്ബിയുടെ കടം വീട്ടാൻ നികുതിപ്പണം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കി​ഫ്ബി ക​ടം വീ​ട്ടാ​നു​പ​യോ​ഗി​ച്ച തു​ക​യി​ൽ 99.4 ​ ശ​ത​മാ​ന​വും സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​കു​തി​യും പെ​ട്രോ​ളി​യം സെ​സ്സു​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ തു​ക​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന്​ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ കി​ഫ്ബി പ​ലി​ശ​യും മു​ത​ലു​മാ​യി തി​രി​ച്ച​ട​ച്ച​ത് 11,944.18 കോ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ 11,869.28 കോ​ടി​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ​താ​ണ്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ നി​കു​തി​പ്പ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ​ഴ​യ വാ​യ്പ​ക​ളും പ​ലി​ശ​യും അ​ട​ക്കാ​നാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​നം വ​ഴി കി​ഫ്ബി ക​ടം വീ​ട്ടു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഹി​തം അ​നു​ബ​ന്ധ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കൂ എ​ന്നും കി​ഫ്ബി നി​യ​മം വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണി​ത്. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ കി​ഫ്ബി​ക്ക് വീ​ണ്ടും പു​തി​യ വി​പ​ണി വാ​യ്പ​ക​ൾ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി​യും വ​ന്നു.

    2021-22 മു​ത​ൽ 2023-24 വ​രെ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം വ​രു​മാ​ന​ദാ​യ​ക​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് കി​ഫ്ബി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ട​വാ​യി ല​ഭി​ച്ച​ത് വെ​റും 745.39 കോ​ടി മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കി​ഫ്ബി ന​ൽ​കി​യ പ​ലി​ശ മാ​ത്രം 3,633.86 കോ​ടി വ​രും. അ​താ​യ​ത്, പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം പ​ലി​ശ​ച്ചെ​ല​വി​ന്റെ 20.5 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ല​ക്ഷ്യം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു -വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​ജ​റ്റി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ധി​ക വി​ഭ​വം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കി​ഫ്ബി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കി​ഫ്ബി എ​ടു​ത്ത ഓ​രോ രൂ​പ​യു​ടെ വാ​യ്പ​യും സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് എ​ടു​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്ന വാ​യ്പാ പ​രി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ത്ര​യും തു​ക കു​റ​ച്ചു. അ​താ​യ​ത്, ബ​ജ​റ്റി​ന് പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​രു അ​ധി​ക വി​ഭ​വ​വും ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​ത് കി​ഫ്ബി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം​ത​ന്നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​ന് തെ​ളി​വാ​ണെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. ഈ ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​ണ് പ്ര​ത്യേ​ക വാ​യ്പാ ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​യി കി​ഫ്ബി തു​ട​രു​ന്ന​തി​ൽ ഇ​നി സാ​മ്പ​ത്തി​ക യു​ക്തി​യി​ല്ലെ​ന്നും വി​പ​ണി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള കി​ഫ്ബി​യു​ടെ അ​ധി​കാ​രം എ​ടു​ത്തു​ക​ള​യ​ണ​മെ​ന്നും സ​മി​തി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത​ത്.

    കി​ഫ്ബി വാ​യ്പ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വാ​യ്പാ പ​രി​ധി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ക്ക​ൽ വ​ർ​ഷം തു​ക

    (കോ​ടി​യി​ൽ)

    2022-23 1,940.70

    2023-24 5,835.16

    2024-25 2,911.05

    2025-26 7,155.72

    2026-27 8,089.92

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    News Summary - Tax money to pay off KIIFB's debt
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